Kirándulásra sem telik már..., nagyobb figyelmet igényelnének a Volán-nyugdíjasok

A Gyertyános Parkerdő magas bérleti díja miatt nemrég ismét a teniszklubban tartotta összejövetelét a Kaposvári Közlekedési Zrt. Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata. Bár kedvezményt is kaptak, Szabó László elnök szerint saját főzéssel olcsóbban kijönnének. - Továbbra is gondot jelent az állandó helyiség hiánya, pedig lenne igény gyakrabban is összejönni. Kirándulásra sem telik, buszt már nem kapunk ingyen a cégtől - mondta az elnök.

Muthig Tímea fontosnak tartja a nyugdíjasaik megbecsülését

Fotó: Varga László

Nyugdíjas tagozat támogatásáról dönthetnek jövőre

Muthig Tímea, a nemrég kinevezett vezérigazgató kiemelten fontosnak tartja a nyugdíjasaik megbecsülését és a lehetőségekhez mérten a jövőben minden támogatást szeretne megadni a tagozatnak. - Nincs könnyű helyzetben a vállalat: rendkívül megemelkedtek a rezsiköltségek és a bérek, miközben a bevételeink jelentősen csökkentek. Sajnos ez behatárolja az egyéb kiadásokat is, de ez nem jelentheti azt, hogy ne jusson az időseinkre. Konkrétumokat jelenleg nem tudok mondani, de mindent elkövetek, hogy a jövő évi költségvetésbe erre a célra többet tudjunk fordítani- húzta alá a cégvezető.