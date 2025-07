Így törtek az autók porrá Somogybabodon

1987-ben hazánkban, így Somogyban is a terepjárózás egyet jelentett az oroszoktól vodkáért elcserélt, vagy a vadásztársaságtól egyszer csak vadmalac által megevett UAZ gépjárművek sárba csapásával. Ezért is volt nagy szám, amikor '87 májusában megnyílott a Somogybabodi off-road és roncserbi, hisz olyan autókat láthatott a közöznség, amit előtte talán soha. Az eseménnyel együtt beszűrődött egy kis darab a már akkor is erősen hanyatló nyugatból, mi meg csak szájtátva bámultuk.

1987 off-road Somogybabod

Az off-road régen is menőnek számított, csak nekünk nem volt hozzá verdánk

A Somogyi Hírlap 1987. 05. 04-es hétfői számában jelent meg az eseményről egy hosszabb írás Balázs Andor tollából. Ő még nem fogalmazhatott olyan szabadon, mint ahogy most mi tettük, de kihozta a maximumot a tudósításból.