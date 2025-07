Okosbója figyel a vízminőségre, a Desedán is bevetették a kaposvári találmányt

Az okosbóját a reggeli órákban a desedai Pecatáborban Pecatábor Deseda résztvevő gyerekek is megcsodálták. Az eszközt az elkövetkező hetekben bárki megtekintheti, az okosbója a Deseda partján, a Csónakház előtt dolgozik.

A táborozók közelről is megnézték milyen egy okosbója. Forrás: Walise Facebook

– Ezzel a berendezéssel már azelőtt látjuk, ha gond van, mielőtt még nagy baj következne be, mondta Peternel Attila halőr. Hozzátette: a halak esetében akkor már késő, ha az állatokat látja az ember, az okosbója segítségével azonban valós időben látják a környezet állapotát, vagy esetleges változásait. Így megfigyelhetik azt és jobban óvhatják a Deseda halállományát.

Mindent figyel az okosbója

A vízhőmérsékletet, az oldott oxigén szintjét, oxigén szaturációt, a víz pH szintjét is méri a most a Desedára helyezett okosbója. De nem csak a víz adatait monitorozza a páratlan technológia, hanem a levegő paramétereit is figyelemmel kíséri, így szolgáltat valós idejű és átfogó adatokat a tó vízminőségéről.

A bója akkor is dolgozik, amikor a pecások alszanak, hiszen éjjel-nappal figyel, sőt a víz különböző rétegeit is monitorozza. – Ez azért fontos, mert gyakran elképesztő különbségek vannak a felső és alsó vízrétegek vízminőségi adatai között, ha pedig ezek a különbségek láthatóvá válnak, az hatalmas segítség a vízkezelőknek, írta az okosbóját kifjelesztő Walise Kft. közösségi oldalán az új telepítésről.

Vízre került egy újabb okosbója. Forrás: Walise Facebook

Ugyanilyen okosbója már munkába állt korábban a Kis-Balatonon, a Velencei-tavon és a Maconkai-víztározón is. A begyűjtött adatokat egy online applikációnkban a víz kezelői éjjel-nappal nyomon követhetik, sőt, ha a bója vészjósló értékeket mér - például alacsony oldott oxigénszintet -, automatikus riasztást is kapnak róla e-mailben, illetve telefonos értesítés formájában.