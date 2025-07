Ne féljünk az öregedéstől, úgy is eljön

Az öregedés elfogadása természetesen nem azt jelenti, hogy kevésbé legyünk igényesek megjelenésünkre, sokkal inkább szól az önazonosságról. Ha felvállaljuk a korunkat, és nem kapaszkodunk görcsösen a fialtságunkba, nagy eséllyel életünk boldogan.

Az aktív mozgás is egy természetes fegyverünk az öregedés ellen

Fotó: Végh László

– Az ember életében több olyan klasszikus periódus van, amikor egy nagy változás zajlik benne. Például olyan a felnőtté válás ideje, amikor elkezdünk dolgozni, vagy a családalapítás, aztán az élet közepi válság is. Ezek mindegyike egy kicsit kitolódott már – magyarázta el Szigeti Mónika, pszichológus. – Utóbbi az, amikor az emberek elkezdenek gondolkozni arról, hogy hol tartanak az életben, mit értek el, mi az, ami még várat rájuk. Alapvetően egy stabil háttérrel vagy egy jó személyiségműködéssel, egy jó beállítódással nem feltétlenül keserednek el az emberek, hanem azt gondolják, hogy nagyszerű eljutottam idáig. Most jön egy újabb szakasza az életemnek, amikor még lehetek produktív.

Forrás: MW

Ilyenkor még nem feltétlenül gondolkoznak azon, hogy mi lesz, amikor megöregszenek, vagy akkor, amikor meghalnak. Azok, akik az élet közepi válság időszaktól megijednek, gyakran minden eszközzel arra törekszenek, hogy a legkevésbé se látszódjon rajtuk a valódi koruk. De lehet, hogy új hobbikat keresnek, vagy megváltoztatják az öltözködésüket. Ennek a hátterében az úgynevezett egzisztenciális háttér állhat, ami részben a haláltól való félelmet is magába foglalja. – Talán azzal, hogy elindult számos változás a világban, ami arra tanít bennünket, - bármilyen életkorban vagyunk is- hogy éljük meg az adott pillanatot. A pszichológiai fogalma ennek a mindfulness, hogy ne csak megéljük, hanem hogy találjuk meg a jót is.



Fotó: Lang Róbert



A pszichológus példának hozza fel, hogy egyre több nyugdíjas szeretne élményeket szerezni, utazgatni. Ők nem feltétlenül az élet vége felé haladnak, hanem megélik az adott életszakasznak a pozitív oldalait. A 2010-ben indult, és egyre népszerűbb body positivity mozgalom pedig segítségünkre van abban, hogy elfogadjuk saját testünket, akkor is, ha már megjelentek a ráncok, vagy őszre színezte korunk a hajunkat.