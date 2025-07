Így éld túl a nyarat – orvosi tanácsok, amik életet menthetnek

A mostani 34, sokszor 37 fok körüli napközbeni hőmérsékletek bizony megviselik még az egészséges szerveztet is, az idősebb korosztályt szó szerint kinyírja. Sok dolog van, amit már a saját bőrünkön megtapasztaltunk, hogy nem szabad csinálni a hőségben. Van pár jó tanács azonban, amire az orvosok külön felhívják a figyelmünket, hogy semmiképp se csináljunk a nagy hőségben.

Íme pár orvosi tanácsi mire figyeljünk a hőség idején.

Ne menjünk ki amíg tart a hőség, igyunk sok folyadékot. Ezeket a szabályokat már ismerjük. Van azonban olyan pár olyan dolog, amit talán józan fejjel ha végiggondolunk, már régóta így kéne csinálni, különösen kánikula esetén. Orvosi javallatok, mit hagyjunk ki vagy tegyünk meg mindenképp a nyári melegben.

Pár jó tanács, amit az orvos diktál a nyári hőségre

A legfontosabb talán a megfelelő napfényvédelem és a hidratálás. Majdnem az összes orvosi javallat ezekre épül, hiszen a nagy forróság idején ugye a legfontosabb, hogy az izzadtság általi vízveszteséget visszapótoljuk és hogy ha a napra is kell menjünk, védekezzünk ellene. A védekezés lehet az, hogy mikor megyünk és miben megyünk a napra. Lássuk, mit javasol az orvos, hogy vértezzük fel magunkat a nyár ellen.

Ne hagyjuk, hogy becsapjon a hőmérő!

Az, ha a hőmérő épp csak 32 fokot mutat, nem jelenti azt, hogy a kinti levegő elviselhető. Jobb a valós hőmérsékletre koncentrálunk, ami azt mutatja meg, hogy a szervezetünk milyen hőmérsékletet érzékel valójában, nem pedig azt, amit a hőmérő mutat. Ez az érzékelt hőmérséklet számos tényezőtől függ, például a levegő páratartalmától, a szél erősségétől, a napsütéstől és a ruházattól is.

Nem mindegy mit iszunk és mikor!

Ha akkor nyúlunk a pohárhoz, amikor már szomjasak vagyunk, az bizony késő, ugyanis a testünk akkor már dehidratált. A kánikula idején nagyon fontos a megfelelő folyadék bevitele, ezért bárhova is megyünk, mindig legyen nálunk víz. – Izzadás esetén rengeteg folyadékot veszít a szervezetünk, ezáltal sót is, amit pedig nagyon nehéz visszapótolni a megfelelő mennyiségben. Ezért görcsölhet például többet a lábunk nyáron is, mert a sejtekből hiányzik a nátrium és magnézium – mondta el Csuka László, barcsi háziorvos.