Drónokkal az őzgidákért – csaknem háromszáz elárvult kicsit mentettek meg

A vadászok ismét bebizonyították, hogy nem csak szeretik, de óvják is a természetet. Ezúttal a technika vívmányait vetették be, hogy megmentsenek elárvult, veszélyben lévő gidákat és fiókákat. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet Drón Szakbiztosága a 2024-es sikeres kezdés után idén ismét többszáz őzgida és fióka életét mentette meg.

Sok száz őzgida menekült meg most a biztos a haláltól.

A program lényege, hogy felkutassák, hol vannak a gidák és a fészkek még a kaszálások megkezdése előtt, amelyhez drónos hőkamera-felvételeket használtak. Az élőlények testhőmérséklete miatt a nappali időszak már kevésbé alkalmas a felkeresésükre, ezért jellemzően a hajnali órákban végezték a tevékenységet. – Bár fárasztó és koránkeléssel járó feladat volt, a vadállomány megőrzése érdekében elengedhetetlen. Egyetlen megmentett gida is komoly genetikai és gazdasági értéket képviselhet, írta közleményében a vadászati védegylet.

Esélyt kapott 287 őzgida

A mentések során a vadászok felemelő és megrázó pillanatokat is átéltek, az országos összesítés szerint idén 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. „Sikert” jelentett az is, ha nem találtak állatot a kijelölt területen, így zavartalanul megkezdődhetett a kaszálás. A kampányhoz minden vármegye csatlakozott, így Somogyban is mentettek a vadászok.

A vadállomány védelmében végzett munkában oroszlánrészt vállaltak a vármegyei koordinátorok, hivatásos vadászok, gazdálkodók, civilek, valamint a támogató szervezetek.