Hihetetlen, marhagyomorból készül az idei nyár balatoni strandétele – özönlenek érte a turisták

Egy pecsét a Pacalútlevélbe és már jöhet is az ízletes, gőzölgő pacal az asztalra. Szabó Antal és felesége Hévízen nyaralnak, de úgy döntöttek lejönnek Zamárdiba és megnézik maguknak a Balázs Bisztró híres pacalpörköltjét. Merthogy, ha valaki szombaton betér a vendéglátóhelyre, nem igen talál olyan asztalt, ahol ne pacalt ennének a vendégek. – Annyi jót hallottunk az itteni pacalról, hogy muszáj volt megkósotlni, mondta Szabó Antalné. – Nem mindegy, hogy milyen a fűzerezés és az sem, mennyire van megfőzve. Ettem már olyat, ami annyira szét volt főve, hogy nem volt finom, tette hozzá Szabó Antal.

Szépen gyűlnek a pecsétek a Pacalútlevélben. Fotó: Lang Róbert

Igazi pacalforradalom tört ki Zamárdiban és az epicentruma a Balázs Bisztróban van. – Szerintem ez annak köszönhető, hogy bekerültünk az úgynevezett Pacalútlevélbe, ebben hat olyan étterem van, ahol kiváló pacalt készítenek és az útlevél szerkesztői minket is érdemesnek találtak, mondta Mészáros Balázs tulajdonos, aki egyben a hely szakácsa is. Az ő keze munkáját dícséri a napi 100 adag pacalpörkölt, amit nagy gondossággal készít a bisztró konyháján. – Hetente legalább ötször készítek pacalt, 48 kilogrammnyit szeletelünk fel, ilyenkor reggel hatkor teszem fel főni és hét órán át főzöm, magyarázta Mészáros Balázs.

Az ördög a részletekben rejlik, a paprika minősége is mérvadó. Fotó: Lang Róbert

A pacal a nyár slágere

Hosszú évek óta szerepelt a kínálatban a pacal, de csak most júliusban robbant be igazán. A bisztró belépett egy pacalcsoportba, ahol a tagok egymás között osztják meg a legjobb helyeket, ahol érdemes pacalpörköltet rendelni. Így kerültek fel a Pacalútlevélre is, egyetlen nyugat-magyarországi vendéglátóhelyként: a tagok pontozták az éttermek pacaljait és itt maximális pontszámot ért el a Balázs Bisztró.

Ezért a pacalért kelnek útra az ország minden tájáról. Fotó: Lang Róbert

Olyannyira jó húzás volt belépni a pacal-közösségbe, hogy már a környező büfék is elkezdtek pacalt főzni, de nyilván nem mindegy a minőség. A bisztró tulajdonosa szerint az a titok, hogy szívvel készíti a különleges fogást. – Dunapataj a pacal őshazája, de hozzánk onnan is jönnek vendégek, sőt még Nyíregyházáról is érkezetek már vendégek és mindenki a pacalt keresi, tette hozzá a zamárdi vendéglátós.