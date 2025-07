Közel 130 milliárd forint területfejlesztési forrást nyertek a somogyi települések az elmúlt esztendőkben

Biró Norbert elmondta: közel 130 milliárd forint területfejlesztési forrást nyertek a somogyi települések az elmúlt években.

– Sikerként éltük meg, hogy az eredetileg tervezett 43 milliárdos TOP keretet 500 nyertes pályázattal több mint 61 milliárdra tudtuk emelni, míg a TOP Plusz közel 79 milliárdos keretéből eddig 268 pályázat összesen 68,9 milliárdot nyert el. Ez az összes rendelkezésünkre álló forrás több mint 87 százalékát teszi ki. A korábbi években külön szerepeltek településeink és a megyei jogú város, a jelenlegi állás szerint 244 nyertes pályázat közel 57,6 milliárdos fejlesztést tesz lehetővé falvainkban és városainkban, míg Kaposváron 24 beruházás valósulhat meg 11,3 milliárd forintból. Ezek közül legnépszerűbb a településfejlesztési tematikájú volt 105 pályázattal, mintegy 21,2 milliárd forint értékben. Talán azért is, mert ez az egyik legszerteágazóbb területe a TOP Plusznak, hiszen ezek között szerepel többek között csapadék- és belvízrendezés, közösségi tér kialakítása, művelődési ház felújítása, létesítése, közlekedésbiztonsági fejlesztés, faluközpont rekonstrukció, kerékpárút építése, de sétány fejlesztése is. Energetikai korszerűsítésre 37 pályázat készült 4,7 milliárdos összeggel. Itt nagy többségében az önkormányzati épületek korszerűsítését célozták meg a települések, de művelődési házat, idősek otthonát, könyvtárt és oktatási intézményt is fejlesztenének. Helyi humánfejlesztések valósulhatnak meg 23 helyszínen több mint 3,6 milliárdból. Kerékpárutak épülhetnek, strand, fürdő és emlékhelyek újulhatnak meg és látogatási központok is létesülhetnek azon a húsz településen, ahol helyi és térségi turizmusfejlesztésre nyertek összesen 7,1 milliárdot.

Pályázati forrásból újult meg a kaposkeresztúri orvosi rendelő is

Fotó: MW

Pályázati forrásból újulnak meg az épületek

Tizenhat település az óvoda vagy bölcsőde kialakítására, fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ők összesen 2,6 milliárd forintot igényeltek erre a célra. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 12 helyszínen valósulhat meg 2,5 milliárdból, piac és ipari park valamint konyhafelújítás történhet nyolc településen 1,6 milliárdos összeggel. Köznevelési infrastruktúra fejlesztésére közel 4 milliárdot fordíthatnak 11 helyszínen, belterületi utak fejlesztését négy nyertes pályázat teszi lehetővé 350 millióból, míg ketten 600 millióból oldhatják meg a szociális célú városrehabilitációt.

Lad és Hetes érintett a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésében, míg Balatonmária kikötőfejlesztésben érdekelt. A vármegyei önkormányzat folytatja a munkaerőpiaci lehetőségek bővítését korábban megcélzó elképzeléseit, ezért 3,5 milliárdos saját pályázatot nyert foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésre. A kaposvári fejlesztések ezeken felül zajlanak, gyakorlatilag ezeken a területeken.