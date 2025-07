Allergia 2 órája

Milliós bírságra számíthatsz, ha ezt elmulasztod

A felmelegedés miatt egyre korábban virágzik a parlagfű, és a vegetációs időszaka is meghosszabbodik, ami több pollen termelődését eredményezi. Ezért a korai virágzás miatt a parlagfű elleni védekezést is korábban kell elkezdeni. Aki ezt elmulasztja, akár 5 millió forintos bírságra is számíthat.

Parlagfű bemutatót tartottak közösen az ANTSZ, a Földhivatal és a földmérők

Néhány nap múlva megjelenhetnek a virágbimbók a parlagfüvön, ez pedig azt jelenti, hogy figyelmeztetés nélkül szabhat ki bírságot köztereken a kormányhivatal, belterületeken pedig a jegyző. A szankcióhoz ugyanis nem kell virágba borulnia az erősen allergizáló parlagfűnek. Korábban virágozhat a parlagfű

Forrás: MW Ezért virágzik a parlagfű korábban

– A május elég csapadékos volt, ami segítette a mag kelését, nem évelő növényről van ugyanis szó. Idén nagy tömegben kelt ki parlagfű, ami a szárazságot kitűnően bírja, így az aszályos időjárás sem okoz neki problémát. Különböző termőterületeken kel ki a mag: ez lehet árnyékos, nedvesebb talaj, huzatosabb. Bár a fő virágzási idő augusztus- szeptember, előfordulhat, hogy most július végén elkezdődik a szezonja – mondta el Tóth István, növényvédelmi szakember. A parlagfű mentesítési programot 22 éve kezdték el, de nem volt olyan eredményes, mint, ahogy a tervek ígérték azt. A cél világos volt: csökkenteni a pollen terhelést, és a 30 db pollen/légköbméter alatti szintre szorítani a koncentrációt. Ez volt az a határérték, amely felett az allergiás tünetek tömegesen jelentkeznek. Közmunkaprogram keretein belül is irtották és irtják a kártékony növényt

Fotó: Lang Róbert A törvényi szigor nem váratott sokáig magára. A növényvédelmi törvény módosítása után a hatóságok akár 5 millió forintos bírságot is kiszabhattak a parlagfűvel fertőzött területeken. A bírságok összege 2004 és 2010 között elérte a 2 milliárd forintot, az érintett terület 350–400 ezer hektár volt. Mindez mintegy 130 ezer földtulajdonost vagy használót érintett. A gazdálkodók jelentős része valóban igyekezett: talajműveléssel, vetésforgóval, korszerűbb gyomirtással próbálták visszaszorítani a növényt. Sőt, a korábban elvadult, elhanyagolt „senki földjei” is eltűntek. Irtják a parlagfüvet az utak mellett

Forrás: Forrás: MW A program célja nemes volt, s bár látványos eredményeket is hozott – például külterületek rendezésében, a köztisztaság javításában –, a fő cél, a pollenkoncentráció csökkentése egyelőre elmaradt.

