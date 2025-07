Melyik fontosabb? Horgászcucc, autó, hifi vagy műköröm, műpilla, nyaralás?

A nők szívesebben költik plusz pénzüket szépségápolásra és wellness termékekre

A férfiak körében gyakoribb, hogy egy nagyobb összegű extra bevételt inkább félretesznek, befektetnek, vagy valamilyen nagyobb volumenű, célzott kiadásra fordítanak, például műszaki cikk vagy járművásárlásra. Egy 2024-es GfK‑kutatás szerint a férfiak 42%-a technikai eszközökre költené el az egyszeri, nem várt többletjövedelmét, míg a nők csupán 18%-a nyilatkozott így. – Én pecás vagyok, szerintem nem is kell nagyon magyaráznom, mire költök általában a legtöbbet. Mondom is a feleségemnek, hogy neki cipő jár, nekem orsó – mesélte Kovács Tibor, heresznyei horgász.

Az egyedül élőnek sem fenékig tejfel az élet

A háztartások típusa is jelentősen befolyásolja a költési szerkezetet. A 2023-as adatok szerint Magyarországon az egyszemélyes háztartások aránya növekedett, különösen az idősek és fiatal, városi lakosság körében. Az egyedülállók jellemzően jövedelmük nagy részét lakhatásra, rezsire, élelmiszerre és közlekedésre fordítják, szemben a családos háztartásokkal, ahol a gyermekekkel kapcsolatos kiadások dominálnak. A családosok esetében az élelmiszerre fordított kiadások aránya továbbra is jelentős: a legfrissebb előrejelzések szerint 2024-ben és 2025-ben is a háztartási költségvetés 14–15%-át fogja kitenni, ami azt jelenti, hogy hiába nőnek a reálbérek, az alapvető fogyasztási szerkezet nem változik érdemben.

A férfiak horgászásra, motorozásra, vagy éppen elektronikai cuccokra költik a pénzt, de megfontoltabbak a megtakarításban

– Nehéz lenne igazságot tenni. Persze, nekem csak magamra kell költenem, ami a legtöbb esetben igaz is. Nincs akkora rezsim, nincs annyi kiadásom sem, ha mondjuk a bevásárlást tekintem, de a nagyobb költségekre is egyedül maradok. Ha valamit a lakásomon kell renoválni, nekem is ugyan annyiba kerül mint másnak, csak én épp egyedül vagyok rá, hogy kifizessem. Ha az autómat kell javíttatni egyedül kell kifizessem, ha valami egészségügyi problémám van, aminek komoly költségei vannak, szintén egyedül vagyok benne. Szóval előnye és hátránya is van természetesen – mondta el Horváth József, barcsi lakos.