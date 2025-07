80 forint a cseresznye. Na nem kilója, hanem egy szem. Jól hallja

A nyári forróság erősen rányomja a bélyegét nemcsak a termelésre, de a vásárlói szokásokra is – legyen szó halról, dinnyéről, lecsóalapról vagy szezonális gyümölcsről, például cseresznyéről, ami most 80 forint. Na, nem kilója, szemenként került ennyibe a kaposvári nagypiacon a sötét, nagy szemű, lédús, lengyel gyümölcs. Az egyik árus ugyanis kiszámolta, hogy a kilónként 4500 forintos, extra minőségű cseresznye darabára ennyire jön ki.

Ennyi pénzért nagyon finomnak kell lennie ennek a cseresznyének

Fotó: Lang Róbert

Szezongyümölcs most a rendkívül egészséges áfonya, melynek ára az egyik standnál 5000 forint kilónként. Kránicz József, aki Nagykanizsáról jár a somogyi piacra. Minden saját termés az édesapjától örökölt gazdaságból, ahol a család apraja-nagyja szorgoskodik. – Az ültetvényeket a madarak ellen kell védeni hálóval, mert rájárnak rendesen, szeretik a gyümölcsöt. A fagykár csak minimális volt idén szerencsére - mondta el az idős férfi, aki magyaros ruhában, tollas kalapban árulta portékáját.

A kovászolni való uborka mellett most a paprika és paradicsom a sláger termék

Fotó: Lang Róbert

A zöldségesstandoknál már a lecsószezonra készültek a vevők. – A paprika, paradicsom és a hagyma fogy most leginkább, abból is a lecsónak való. Keresik a kovászolni való uborkát, aminek kilója 750 forint, amihez 250 forint egy csokornyi kapor. 790-től van paprika, paradicsom van 600-ért és 1300-ért is – sorolta Mezőfi Katalin.

Friss hal érkezik a piacra

Fotó: Lang Róbert

Kicsivel odébb éppen áru érkezett Halas Csabi halboltjához. – A nagy meleg miatt nem főznek annyi halászlét az emberek, mint ősszel vagy tavasszal, amikor hűvösebb van a lakásokban. Van kárászom, pontyom, lazacom, harcsám, afrikai harcsám, pisztrángom, tehát mindenből van választék, aki akar főzni, az tud miből válogatni – mondta el Kovács Csaba, a bolt tulajdonosa. A nyári favorit az afrikai harcsa, ami jó pörköltnek, sütni, rántani, hamar készen van. Ezenkívül pedig a pontypatkót is viszik, de nagy sláger most a hekktörzs is. Ez utóbbi ráadásul most akciós: 2000 forint a kilónkénti ára, a pontypatkó 3950 forintért kapható, az afrikai harcsa ára viszont már 4500 forint.

A csemegekukorica szezonja is elkezdődött

Fotó: Lang Róbert

Nem csak a cseresnye, hanem a kukorica is fogy a piacon

A csemege kukorica is fogy júliusban. De nem maradhat el egy nyári estéről sem a dinnye.