Leamortizáltatta a Porsche-ját plusz 5 millióért, nem jött be neki

Csaknem 35 millió forintnak megfelelő összeget akart kicsikarni egy Porsche tulajdonosa a biztosítóból, mert állítása szerint megsérült egy ütközésben, írta meg a vezess.hu.

Porsche modell volt érintett a biztosítási csalásban

Ledarálta a kamion a Porsche-t, csak volt némi bökkenő

A baleset idején a luxuskocsi a leállósávban volt úgy, hogy félig a forgalmi sávra lógott a brit A13-as autópályán. Érkezett is egy kamion, ami ledarálta a kék sportautót, egy Porsche 911 GTS-t. Az autó tulajdonosa azt állította, hogy ő is megsérült a balesetben, csakhogy a teherautó fedélzeti kamerája mást mutatott: a 33 éves férfi a baleset pillanatában egy út menti tábla mögött guggolt, messze a Porsche vezetőülésétől.

Nagy összegű követelés, gyors bukás

A tulajdonos tetemes összeget akart beszedni a biztosítótól. Összesen 63 433 fontot (30 millió forint) követelt az összetört autó miatt, plusz 5 ezer fontot (2,3 millió forint) baleseti sérüléseire, 2400 fontot (1 millió forint) orvosi ellátásra és további 3374 fontot (1,5 millió forint) keresetkiesésre. Ezt a követelést aztán gyorsan vissza is vonta.

Somogyi biztosítási csalások

Az ügyfélkörében évek óta nem került terítékre komoly csalási ügy, felelte érdeklődésünkre Szabó Károly Attila, kaposvári biztosítási szakértő. Tőle megtudtuk, hogy a biztosítók nyomozzák, ha bármi kétség felmerül. – Minden biztosítónak van kockázatelemző csapata, akik egy ajánlat beérkezésekor egy nagyobb értékű vagyontárgynál időpontot egyeztetnek, majd ellátogatnak az ügyfélhez, utánajárnak és felmérik a terepet – magyarázta Szabó Károly Attila. – Nem érdemes csalni, mert ez komoly bűncselekmény, jelentős büntetési tétellel. Azonban Somogyban is volt rá példa, hogy ügyfelek egy káreseménynél nem a valós kárt jelentették be, mint kárigényt, de ezeknél a káreseteknél is megtörténnek a helyszíni szemlék, és ott általában felderítenek mindent.

Nem ritkák az úgynevezett „fűnyírós csalások", amikor az autós egy településen hajt át, ahol éppen fűnyírás van, és egy korábbi szélvédő törést vagy karosszéria sérült megpróbál újnak feltüntetni. Szabó Károly Attila szerint a kárszakértő szemléje itt is leleplező, mert az üveg vagy karosszéria sérülésnél meg tudják állapítani, hogy frissen keletkezett-e.