Fűszersó és gumicukor rózsasziromból? Ki kell próbálnunk!

A vegyszermentes kertből szinte bármikor lehet nyíló rózsaszirmokat szüretelni, akár még novemberben is. Érdemes azonban száraz, napos időben begyűjteni a virágzatot, hiszen ilyenkor tartalmazza a legtöbb hatóanyagot. Kiváló vitaminforrás a rózsa, megtalálható benne A-, B-, B3-, C-, D- és E-vitamin is, valamint antioxidánsok, cink és flavonoidok is.

Fontos, hogy csakis vegyszermentes kertből szedjünk szirmokat

Forrás: Kántorné Finta Katalin

– Sokan nem tudják, hogy a rózsának kiváló nyugtató, gyulladásgátló, görcsoldó és lázcsillapító hatása is van. A középkorban rózsával kezelték a különböző egészségügyi problémákat: menstruációs zavarokat, fejfájást, gyomorbántalmakat, májpangásos állapotokat, magas lázzal járó betegségeket (sőt, még a pestist is), szem- és bőrbetegségeket – mondta el Kántorné Finta Katalin, a Gasztrodvadon oldal megálmodója.

Mi minden készíthető a rózsa szirmaiból?

Manapság a kozmetikai iparban alkalmazzák előszeretettel fiatalító hatásai miatt. Pedig nemcsak krémek és sminktermékek készülhetnek belőle, hanem szirup, fűszersó és gumicukor is. Utóbbihoz Katalin egy receptet is megosztott velünk.

Új gasztro trend lehetne a rózsa felhasználása küönöző finomságokhoz

Forrás: Kántorné Finta Katalin



– A rózsaszirmokat felteszem forralni, majd körülbelül 20 perc múlva leszűröm, teszek hozzá tetszőleges mennyiségű cukrot és a végén annyi zselatint (vegánok agar-agart), hogy dermedjen. Ha nem sötét színű rózsákkal dolgozunk, akkor lehet hozzátenni egy kis ételszínezéket is. Még mielőtt elkezdene kihűlni, formákba öntöm és hagyom megszilárdulni. Ha hosszabb távon akarom tárolni, beleforgatom rózsás porcukorba, így nem ragadnak össze és üvegekben lehet tárolni, ömlesztve is akár.

Forrás: Kántorné Finta Katalin

De gyümölcsbőrt is készíthetünk, ha összeforraljuk a szirmokat, majd összeturmixoljuk. Ehhez adunk ízlés szerint egy kis cukrot, valamint zselésítő anyagot, aztán egy tepsiben, sütőpapírra terítjük vékonyan, és nagyon alacsony hőmérsékleten - 40C fokon- szárítjuk. Amikor már elválasztható a sütőpapírtól, hosszúkásra vágjuk, megszórjuk egy kis porcukorral és feltekercseljük. Ha azonban hosszabb távon akarjuk tárolni, érdemes szárazabbra “sütni”. A tekercsekbe kerülhet eper, de bármilyen gyümölcsöt vagy akár magvakat keverhetünk bele. Ha pedig türelmesek vagyunk, a rózsasziruppal is megpróbálkozhatunk. A frissen leszedett szirmokat nádcukorral, vagy pedig rózsacukorral rétegezzük egy befőttes üvegbe, amit légmentesen lezárunk.