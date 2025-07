Ezt a rumot ne idd meg, mondjuk már nem is tudnád, mert kivonták a forgalomból

Nyáron sem pihennek a NÉBIH munkatársai, jellemzően ilyenkor nagyobb figyelmet fordítanak a szezonális élelmiszerek vizsgálatára, legyen szó gyümölcsökről vagy éppen alkoholos italokról. Ezúttal a rumokat vizsgálták a vizsgáló szakemberek, 20 minta került terítékre. A legtöbb esetben minden rendben volt, két termék esetében azonban hatósági intézkedést kellett alkalmazni.

Rumokat tesztelt a hatóság, egy esetben a termék forgalomból történő visszavonását rendelték el

Forrás: agrarszektor.hu

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal beszámolója szerint az összehasonlító vizsgálatba 20 rum - 11 gold és 9 dark - került be, amelyek hatósági, laboratóriumi és kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Egy termék esetében jelölési hibát tártak fel a szakemberek, míg egy, a tesztből kizárt fehér rum esetében élelmiszerminőségi probléma miatt intézkedtek. A hatóság mindkét forgalmazóval szemben eljárást indított és összesen csaknem 700 ezer forint bírságot szabott ki.

Rumokat vizsgáltak az ellenőrök

A Szupermenta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2014 novemberében indított, szemléletformáló terméktesztsorozata. Azóta évente többféle élelmiszer- és élelmiszerlánchoz kapcsolódó termékcsoportot vizsgálnak meg – például alapélelmiszereket, snackeket, alkoholos italokat, zöldség‑gyümölcsöt, vetőmagokat, étrend‑kiegészítőket, fehérjeport, állatgyógyászati szereket és létesítményeket is.

Két rum esetében is találtak kivetnivalót az ellneőrök

Forrás: szupermenta.hu

A NÉBIH sem a hivatalos közleményében, sem a kapcsolódó médiás beszámolókban nem nevesítette konkrétan a kifogásolt fehér rumot, de tájékoztatásuk szerint hamarosan közzéteszik weboldalukon a „Termékvisszahívás” vagy „Hatósági hirdetmények” alkategóriákban.

Egyre inkább szeretik a rumot a magyarok

A rumok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek Somogyban is, több vendéglátós úgy vélekedik, már a minőségi rumfogyasztás a fontos, nem a bódultság minél előbbi elérése. – Nálunk ami a legjobban megy a dark rumok közül az a Diplomático Reserva Exclusiva rum. Próbálkoztunk más termékekkel is, de ez most a legnépszerűbb. Dark rumból nem is igazán voltak eddig olyan fajtáink, amelyek nagyon mentek volna, de ezt most minden korosztály szereti. Fiatalok és idősek egyaránt. A fehérek között itt a mi térségünkben egyértelműen a Bacardi Reserva Ocho Rare Gold rum megy – mondta el Tóth Tamás, egy barcsi étteremben dolgozó pincér.