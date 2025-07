Vendégszám 1 órája

Több mint tízmillió turista özönlött az országba, Siófok és a Balaton az élen a célpontok között

Július 23-án lépte túl a vendégek száma a 10 milliót, már most Magyarország népességét meghaladó vendégforgalmat bonyolított a turisztikai szektor. Tavaly ez a siker később, július 29-én köszöntött be a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint. A külföldi vendégek szívesen keresték fel a vidéki településeket is, körükben Siófok, Hévíz, Győr, Szeged és Sárvár voltak a leglátogatottabb városok.

Fotó: Krausz Andrea

Az NTAK-ban regisztrált 10 milliós vendégszám megközelítőleg azonos arányban oszlott meg a belföldi és a nemzetközi utazók között, különösen a külföldiek számának 11 százalékos emelkedése volt kiugró a turizmusban. Siófok és a Balaton az élen szerepelt a célpontok között. Siófok is a népszerű úticélok között volt.

Fotó: Krausz Andrea „Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a vendégélmények gazdagsága, a szolgáltatások színvonala és a kínálat sokszínűsége szintet lépett, és ennek üzenetét mind több vendégnek tudjuk eljuttatni. A sikerben tehát fontos szerepe van a Visit Hungary nemzetközi és belföldi, élményalapú kampányainak és új típusú marketingaktivitásainak is” ‒ hangsúlyozta Csendes Olivér, a nemzeti marketingszervezet vezérigazgatója. A nemzetközi utazók legnagyobb számban Németországból érkeztek, hazánk ezt követően Romániából, az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Olaszországból vonzotta a legtöbb vendéget. Budapest fogadta a turisták 39 százalékát, akik idén 14 százalékkal többen érkeztek a fővárosba, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A nemzetközi vendégforgalom növekedését tekintve 15 százalékos bővüléssel a főváros a hazai bajnok, és honfitársaink közül is 6 százalékkal többnek, több mint fél milliónak ért meg Budapest több mint egy estét. A Balatonon Siófok és Balatonfüred is a népszerű célok között volt A külföldi vendégek szívesen keresték fel a vidéki településeket is, körükben Hévíz, Győr, Szeged, Siófok és Sárvár voltak a leglátogatottabb városok. A legtöbb hazai vendég Budapestről, Pest, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyékből indult útnak. Első számú úti céljuk a Balaton volt, ezt követően idén eddig a legtöbb belföldi utazó a Mátra-Bükköt, Budapest környékét, Debrecen és térségét, valamint a Tokaj és Nyíregyháza térséget kereste fel. Különösen Balaton-parti, illetve fürdővárosok voltak honfitársaink kedvenc települései. A legtöbben közülük Siófokon, Balatonfüreden, Hajdúszoboszlón, Zalakaroson és Hévízen töltötték pihenésüket. A turizmus továbbra is a hazai gazdaság fontos hajtóereje. A folyamatos turisztikai konjunktúrának köszönhetően az ágazat ebben az évben is kiemelkedő teljesítményt nyújt, a május eleji 5 milliót követően a vendégek száma kevesebb mint 3 hónap alatt érte el az újabb, 10 milliós mérföldkövet.

