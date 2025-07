Szélvihar, jégeső, felhőszakadás – óriási időjárás változás jön

– A közeledő hullámzó hidegfront előtt egyre labilisabb levegő áramlik fölénk, emellett erősödik az áramlás a magasban, ez kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához – közölte péntek délután a HungaroMet Nonprofit Zrt. – Heves zivatarok is létrejöhetnek, amelyekhez károkozó szélroham, nagyméretű jég és felhőszakadás társulhat. A front nagy hőmérsékleti kontrasztot hoz: szombaton Észak-Nyugaton már csupán 26 fok körül lehet a csúcsérték, miközben Dél-Kelete még 39-40 fokot elérő forróság is lehet a záporok, zivatarok előtt.

A hullámzó front után vasárnap már egy légörvény lesz felettünk sokfelé csapadékkal és még ekkor is lehetnek zivatarok, akár heves zivatarok. A HungaroMet arra is felhívta a figyelmet, hogy a zivatarok előrejelzésében a szokásosnál is nagyobb a bizonytalanság, ezért érdemes követni a radarméréseket és a veszélyjelzést a hétvége folyamán!