Sonline.hu podcast 4 órája

Szijjártó Péter: 10 esztendő alatt Somogy ipari termelése a duplájára növekedett

Hivatalosan is átadták a Jiecang kínai vállalatcsoport legújabb gyáregységét, egy világszínvonalú motorgyártó üzemet. Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett, mely alkalomból kérdeztük többek között Somogy gazdaságáról is.

