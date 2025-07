Szívességek, amiket nem kértem – és mégis tartozom

Szögezzük le gyorsan az elején: nem szeretek szívességet kérni. Pontosabban nincs vele különösebb bajom, csak megválogatom azt, hogy kitől kérem. Mert vagy így neveltek, vagy az élet formált ilyenné, de hiszek abban, hogy az emberek egymástól szívességet angolosan szólva a „gentleman agreement” keretein belül kérnek. A tisztességes, nem túlzó kérések, a kölcsönösségen alapulnak. Megteszünk valamit, ami nem nagy dolog, és hatalmunkban áll. Ha nagy dolog volna, amit kérnek tőlünk, áldozatnak hívnánk, azért az megint más. De pont ezért én nem szeretek szívességet sem kérni olyanoktól, akiknek nem szívesen adnám vissza. Mert akkor úgy nem korrekt.

Szívességet kérni nem ugyanaz, mint szívességet adni

Fotó: Shutterstock

Nem minden kérés szívesség, és nem minden szívesség kötelez

Ezért is szomorít el mérhetetlenül az, ami másokat inkább csak bosszant. Ha egy cipőboltban az eladót legjobban a vásárló zavarja, vagy amikor a sajtóosztály munkatársát igazából csak a sajtó irritálja. Megteszi mindegyik, amit kell, persze megteszi, de néha még az is kiderül, hogy nem azért, mert ez a munkája. Pontosabban nem az a munkája amit én gondolok annak. Ezért ő nekem – a kérésem pillanatától számítva – valójában nem a munkáját végzi, amit titulusából gondolnék, hanem szívességet tesz.

Na ez a hozzáállás keserít el engem nagyon. Mert én nem akartam szívességet kérni, hiszen nem is akartam adni. De így úgy lettem kvázi adósa valakiknek, hogy nem is tudtam róla. Tovább rontja a helyzetet, hogy cipőt venni szükség, információt szerezni meg a munkám, így ezen esetekben még óvatosabban kötelezném le magam bárkinek.

De a világ úgy látszik, így működik, ha tetszik, ha nem, úgyhogy felkészülök én is, és igyekszem majd törleszteni óvatlanul keletkezett adósságomat.