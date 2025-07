Mégsem jár mindenkinek a szja-mentesség? Váratlan fordulat a kérdésben

Úgy tűnik mégsem kapja meg mindenki a megígért kedvezményt. Egy váratlan törvénymódosítás szűkíti a négygyermekes anyák szja-mentességét. A legújabb bejelentés kizárja az 1999 előtti szabályok szerint családi pótlékot kapó édesanyákat a kedvezményből.

Egy június 19-én kihirdetett törvénymódosítás a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét váratlanul korlátozta, így már nem is annyira kerek a történet. Az új szabályozás szerint csak azok jogosultak az adómentességre, akik az 1998. évi családtámogatási törvény alapján legalább 12 éven keresztül kaptak családi pótlékot négy vagy több gyermek után.

Az elmúlt hetekben nagy figyelmet kapott a négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét (SZJA-mentesség) érintő jogszabály-módosítás, amely sokakban aggodalmat keltett. A sajtóban és szakmai körökben is felmerült, hogy a kormány szűkítené a kedvezményre jogosultak körét, különösen az idősebb, korábban gyermeket vállaló nők esetében. A félreértések alapját az adta, hogy a júniusban elfogadott törvénymódosítás pontosította a mentesség jogi feltételeit, miszerint a jogosultság alapja a magyar családi pótlékra való jogosultság. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy akik már nem részesülnek családi pótlékban, elveszíthetik az adókedvezményt.

– A helyzet nem olyan drámai, mint azt sokan gondolják. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hivatalos állásfoglalása egyértelművé tette: a törvényi változtatás nem szűkíti a jogosultak körét, csupán technikai jellegű pontosításról van szó. A kedvezmény továbbra is minden olyan nőnek jár, aki életében legalább négy gyermeket szült vagy örökbe fogadott, függetlenül attól, hogy mikor vállalta a gyermekeket vagy hogy aktuálisan kap-e még családi pótlékot. Az adómentesség tehát életkorra és az anyaság időpontjára tekintet nélkül továbbra is biztosított – mondta el Ács György, somogyi könyvelő.

A helyzet nem drámai, pozitív hozadéka is van a módosításnak

– A módosítás pozitív hozadéka, hogy jogilag egyértelműbbé teszi a szabályozást, és megerősíti a jogosultak biztonságérzetét. Fontos előnye továbbá, hogy azok, akik korábban már nyilatkoztak az adóelőleg-mentességről a munkáltatójuk felé, nem kötelesek új nyilatkozatot tenni – a korábban beadott nyilatkozat továbbra is érvényes. Az SZJA-mentesség kétféle módon érvényesíthető: vagy év közben, a bérszámfejtés során adóelőleg-nyilatkozattal, vagy az éves adóbevallásban visszaigényelhető formában – tette hozzá a könyvelő.