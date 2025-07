Szőke Zoltán színművész fogadta örökbe a kidobott balatoni kiscicát

Néhány nappal korábban a „Balatonfenyves és környéke állatmentés és állatmentő önkéntesek” elnevezésű Facebook csoportban írták meg, hogy egy kidobott kiscicát találtak összegömbölyödve a Nyugati-övcsatorna szélén. A civil állatmentők azonnal gondozásba vették a kis állatot, és több internetes fórumon is jelezték, hogy a 10 hetes cica befogadót keresnek. A gazdi meg is érkezett. Szőke Zoltán színművész, aki 21 évig alakította Berényi Miklóst a televíziós sorozatban, magához vette az aprócska állatot.

Szőke Zoltán színművész vette magához a Balatonmáriafürdőn talált cicát

Fotó: Országh Gábor

Szőke Zoltán mellett más ismert emberek is befogadtak már cicákat a Balaton déli partjáról

– A színművész telefonon keresett meg. Magánemberként jelentkezett be. A hangja ismerősen csengett. Korábban is volt már dolgunk ismert emberekkel. A tízhetes pici cica egyébként nagyon bújós és játékos. Nem csodálom, hogy azonnal beleszeretett a művész. Amikor a Balaton északi partjára utazott, átjött érte Balatonfenyvesre – mesélte a sonline.hu-nak Országh Gábor, a Facebook csoport alapítója, aki hozzátette, Szőke Zoltán és felesége nagyon szeretik az állatokat, a kutyáik is mentettek, és a cicát is családtagként tudják majd nevelni.

A balatoni csoport tagjai támogatás nélkül segítenek az állatokon

A kiscicát a megtalálás után egyébként Hegyi Ria önkéntes fogadta be ideiglenesen. A cicamentők Fonyód, Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő térségében segítenek a bajba jutott, beteg vagy kidobott állatokon – teljesen önkéntes alapon, támogatás nélkül. Számos cicának szereztek már szerető gazdit az interneten.