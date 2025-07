Szulok, Kálmáncsa és Homokszentgyörgy is felkerült az egészségügyi szűrőtérképre

Három helyszínen végeztek szűrővizsgálatokat Dél-Somogyban hétfőn. Szulok, Kálmáncsa és Homokszentgyörgy is felkerült a szűrőtérképre, ahol a barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ szülész-nőgyógyász főorvosa, Kisimre László és csapata kínáltak lehetőséget férfiaknak és nőknek egyaránt különböző vizsgálatokon való részvételre.

A nőgyógyászati vizsgálatok között szerepelt a rákszűrés és az emlővizsgálat, illetve lehetőség volt labor és TSH vizsgálatok elvégzésére is. Több férfi is megjelent a helyszínen, 20 PSA szűrést végeztek el a központ munkatársai vérből. A páciensek panaszait a főorvos Szekeresné Bökönyi Éva, védőnővel közösen hallgatta meg, sokan panaszkodtak hasi fájdalmakra vagy éppen menopauza tünetekre, melyre hormonkezelést javasoltak a szakemberek. A három településen összesen 30 rákszűrést végeztek el tapintásos emlővizsgálattal.