A jobb életminőséghez elengedhetetlen a tanulás

Ha a szakértőket kérdezzük, szinte egyértelmű a vélemény: a tanulásnak számos előnye van, ezek megmutatkoznak személyes és szakmai téren egyaránt. Most, éppen az egyetemi ponthatárok kihirdetésének idején persze számos már aktualitás is előtérbe kerül. Egy biztos: a mai világban még inkább folyamatosan fejleszteni kell a képességeket, bővíteni kell a látókört, mert végső soron ez teljesíti ki a karrierlehetőségeket.

Nemrég kihirdették a ponthatárokat: a jó tanulókat a legjobb egyetemek várják

Fotó: Lang Róbert

Tagadhatatlan, hogy a jobb életminőség minden korszakban fontos vágya volt az emberek többségének, ám volt olyan időszak, amikor egy-egy szakma kitanulásával, szorgalommal, fegyelemmel úgy lehetett eljutni a nyugdíjig, hogy közben a család eltartása sem került veszélybe. Az új világban azonban alig néhány év alatt elévül a tudás, amit folyton gyarapítani kell. Szó sincs már arról, hogy a tanulás a gyermekkor és a fiatal felnőttkor sajátossága. Hazánkban és Somogyban is egyre több a felnőttképzésben részt vevők aránya, s ez a jövőben még inkább növekszik majd.

A felnőttek nem úgy tanulnak, ahogy a gyerekek és a hallgatók

Az új világ az egy életen át tanuló társadalom képét vetíti előre, amelyben minden szereplőnek fontos feladata van. Az új tudás már nemcsak egyéni érdek, hanem közösségi elvárás. Ha megnézzük az egy-egy térségbe települő és itt fejlesztő vállalkozásokat, akkor már azt látjuk, hogy nem pusztán a meglevő szakembergárdára építenek, hanem azt vizsgálják: van-e elég „alapanyag” ahhoz, hogy a képző intézményekkel, egyetemekkel együttműködve ki- és tovább képezzék saját maguknak a szükséges munkaerőt. A csak panaszkodó vállalatok is háttérbe szorulnak, hiszen a céges aktivitásnak ma már ki kell terjednie, kezdeményezőnek kell lennie a gyakorlati képzési területeken is. Az új kihívás kapcsán azt is figyelembe kell venni, hogy a felnőttek nem úgy tanulnak, ahogy a gyerekek vagy az egyetemi hallgatók. A formális és a nem formális tanulás elemei egy sajátos hálót alkotnak, amelyben az egyéni karrierlehetőségek és a közösségi elvárások egyedi módon kapcsolódnak össze.

Új világ ide, új világ oda, a régi igazság marad: sohasem késő elkezdeni tanulni! Mert csak az új tudás visz egy-egy lépéssel közelebb bennünket a személyes és szakmai céljaink eléréséhez, a kívánt életminőséghez.