Forradalmi változás a tejtermelésben, őssejtek segíthetnek egészségesebb tejet adni

Egy új kutatás szerint az őssejt-kezelés csökkentheti a teheneknél a tőgygyulladás kockázatát és növelhetik a tej zsírtartalmát. Az izraeli kutatócsoport új irányt mutat a tejelő szarvasmarhák jóllétének és a tej minőségének javításában, mert eredményeik alapján a mezenchimális őssejtek és azok szekretómája, azaz sejtváladéka nemcsak csökkentheti az emlősejtek stresszét, hanem fokozhatja a tejzsírtermelést is. A tehenek intenzív tejtermelése ugyanis gyakran vezet stresszes állapothoz, ami tőgygyulladást és más betegségeket válthat ki. Ezek nemcsak az állat jóllétét rontják, hanem a tej minőségét és mennyiségét is. A most bemutatott módszer különösen ígéretes, mert az őssejtek segítettek a sejtek gyulladásos válaszreakcióján, írta meg az agroinform.hu.

A tej is finomabb őssejtkezelés után

Fotó: MW

Tej van, de Somogyban még távoli a tehenek őssejtkezelése

Még nem értesültek a őssejtes módszerről, de jelenleg elégségesnek tartják a genetikai kiválasztást ahhoz, hogy magasabb tejhozamú egyedeket neveljenek, felelte kérdésünkre Egyed Barna, a Bos-Frucht Agrárszövetkezet elnöke. A homokszentgyörgyi telepen 700 holstein-fríz szarvasmarhát tartanak, és 600 hektáron gazdálkodnak.

A nagy nyári melegben általában 10-15 százalékkal visszaesnek a tejhozamok, így volt ez a szentgáloskéri Agrária Zrt-nél is, de mára stagnáltak az eredményeik. A megfelelő takarmányozásnak, a szakmai munkának és a genetikai kiválasztásnak köszönhetően nincsenek problémáik, mondta Jusztusz Bettina vezérigazgató. A tehenek tőgyegészségére odafigyelnek a telep dolgozói. A kánikulában a szarvasmarhák hűtését is megoldják. A napi tejhozamuk 11 ezer liter, ami azt jelenti, hogy egy tehén 35 liter tejet ad naponta, és 360-370 fejőstehenük van. A hőség ellenére nem drágult a tej felvásárlási ára, vagyis 200-205 forintos ár maradt hónapok óta, bár az év elején magasabb volt.