Elég a metál-kávé kombó egy hosszú útra? Ezért ne zabálj be indulás előtt, mert te leszel az autópálya réme

Felhőtlen is lehet a vezetés élmény, ha ezeket a tippeket megfogadod

Forrás: noguchi

Tippek szakértőktől

A NOGUCHI, magyarországi kommunikáció cég az Ayvens-el, hazánk egyik legnagyobb flottakezelőjével most összegyűjtötte a legfontosabb tippeket, ha nem szeretnénk elaludni a volán mögött.

Álljunk meg azonnal, ha valami gyanúsat észlelünk!

Ha többször pislogunk, vagy ásítozunk, ha valami fájdalmat észlelünk vagy zsibbadást a karunkban vagy a lábunkban, azonnal álljunk félre. Ne feszegessük a tűréshatárunkat, a jelekre érdemes hallgatni!

Tartsunk szünetet két óránként vagy kétszáz kilométerenként!

Motorosokra, autósokra ugyanúgy vonatkozik az atyai jó tanács. Fontos, hogy időközönként megálljunk és kicsit nyújtózzunk. Ezzel felfrissülnek izmaink is és további erőt nyerünk.

Pihenjünk ki magunkat és éjszakai ne indulunk útnak!

Mindig frissen, kipihenve, kialudva indulunk útnak. Nem érdemes kockáztatni a forgalom elkerülését azzal, hogy egy-két órás alvással vágunk neki 1200 kilométernek.

Kerüljük el a zsíros ételeket!

Nem csak a sötétségtől, de a zsíros, cukros vagy szénhidrátban gazdag ételektől is elálmosodhatunk. A zsírok lassítják az emésztést, míg a cukor és a szénhidrát megemeli az inzulinszintet, ami növelheti a szerotonin és a melatonin hormonok termelését, ezzel álmosságot idézve elő. Ha közvetlenül vezetés előtt étkezünk, válasszunk inkább könnyű fogásokat.

Fotó: Németh Levente

Használjunk biztonsági rendszereket!

Sok modern jármű rendelkezik fáradtságfigyelő rendszerrel, amely hangjelzéssel figyelmeztet az álmosság első jeleinél. Ha az autónkban van ilyen funkció, használjuk bátran, de ne ezekre hagyatkozzunk az éberségünk fenntartásában – ezek csupán emlékeztetőként szolgálnak arra, hogy ideje megállni.

Hallgassunk rádiót vagy beszélgessünk!

Legjobb módszer az ébren tartásra, ha valaki fent tartja a figyelmünket.

Tartsuk frissen és hűvösen az utasteret!

Ha tehetjük használjunk külső levegőt, húzzuk le az ablakokat, cserélődjön az elhasznált levegő a frissel. Persze ezzel is óvatosan bánjunk, hiszen ha huzatot kapunk, beáll a nyakunk és upsz, meg is van a baj. Téli utazásnál is figyelünk oda, hogy ne legyen túl meleg, mert az szintén álmosít.