Régóta kutattak utána, végül a Drávánál találtak rá Toldi Miklósra

Összesen 71 próbálkozó után végre akadt egy legény a gáton, aki felért Toldi Miklós erejével. A legendás gerundium próbát ezúttal kiállta egy somogyi férfi, aki annak rendje és módja szerint, 12 másodpercen keresztül kitartotta azt a fajta petrencés rudat, melyhez hasonlót annak idején, legalábbis Arany János elbeszélő költeménye szerint, Toldi Miklós is játszi könnyedséggel emelt a magasba.

Megvan a somogyi Toldi Miklós

Fotó: Gorján Gábor

31. alkalommal rendezték meg Őrtilosban a Magyar Horvát Barátság Napját, mely az idén is rengeteg színvonalas programmal várta a rendezvényre érkezőket. Gorján Gábor, hatszoros magyarországi rekorder, a HSMA Dráva Kupa versenyigazgatója is meghívást kapott a rendezvényre, aki ezúttal több petrencés rúddal is érkezett a programra. A kutatás vasárnap sikerrel zárult, 70 jelentkező után végre, a 71. versenyző kiállta az erőpróbát.

Őrtilosban immár 31-éve rendezik meg az Anna-napi búcsút és a Horvát-Magyar Barátság Napját a Dráva-parton. Ilyenkor mind a két oldalon kulturális programokkal várják a vendégeket, az érdeklődőket pedig napelemes csónakkal és kisebb hajóval szállítják át a Dráván. Az idei évben egy új elemmel bővült ki a rendezvény Gorján Gábor és Kele Zita polgármester asszony együttműködésének köszönhetően.

– Év eleje óta keressük Dél-Somogy Toldi Miklósát. Voltunk már Bolhón és Csokonyavisontán is, vasárnap pedig Őrtilosba vittük el az erőpróbát. És milyen jól tettük, hiszen sikerült találnunk valakit, aki sikeresen teljesítette a feladatot. 12 másodpercig kellett tartani egy petrencés rudat, ahhoz hasonlót, amivel Toldi Miklós megmutatta, melyik út megy Budára. Kozma Tamás, őrtilosi fiatalember sikerrel teljesítette a feladatot, és annyira kedvet kapott az Erős Ember erőpróbákhoz, hogy a jövőben részt kíván venni versenyeinken. Feleségével együtt például még a páros kamionhúzást is ki szeretnék próbálni. Tamás amatőr korosztályos ökölvívó magyar bajnokságon ezüst érmes volt korábban, így nem áll tőle távol az izommunka – mondta el Gorján Gábor.