Történelmet írtak: a világbajnoki cím a kaposvári hölgynek is jár

is részese - a csapatban elért első helyezéshez, illetve külön büszkeség, hogy Viki és párja Balázs Luca a párosok versenyében is felállhatott a dobogóra harmadik fokára – írta közösségi oldalán a

Sándor Zsolt rámutatott: a lányok, nők körében is egyre népszerűbb a horgászat. Példaként említette a jelenleg is zajló desedai horgásztábort, továbbá azt, hogy a tópartokon gyakran látni hölgyeket horgászni, s ez a hosszú távú utánpótlást is segítheti.