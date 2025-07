Íme egy trükk, amivel a töredékébe kerülhet a nyaralásod

Egy nyaralás könnyen pénzügyi csődbe torkolhat, hiszen ilyenkor kicsit több mindent engedünk meg magunknak azzal a felkiáltással, hogy ”ezt megérdemlem”. Sokan már a nyaralás előtt elkezdenek gyűjtögetni vagy akár hónapokkal előbb bevásárolni arra, hogy ne egyszerre terhelje majd őket minden költség. Most azonban szakértők gyűjtötték össze azokat a trükköket, amelyekkel súlyos kiadásoktól kímélhetjük meg magunkat.

Te ismered az olcsó nyaralás trükkjeit?

Forrás: Shutterstock

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének jelentése szerint 2025 első negyedévében az utazási kedv jelentősen meghaladta a 2024-es év hasonló időszakában vizsgált adatokat, sőt, még a világjárvány előtti, 2019-es időszak számait is túlszárnyalta. Sokan gondolkodnak úgy: egy évben legalább egyszer kirúgnak a hámból, akkor aztán pedig minden lehet. Találtunk pár trükköt, amivel talán még spórolni is tudsz a kikapcsolódás alkalmával.

Íme egy trükk, amivel százezreket is spórolhatsz egy nyaralás alkalmával

– Egy jól megtervezett nyaralás nem csak élményekben gazdag, hanem pénzügyileg is kiegyensúlyozott lehet – ha tudatosan készülsz rá. Mielőtt bármit lefoglalnál, érdemes pár dolgot átgondolni. A legjobb az, ha önreflexiót végzel, ha készítesz egy utazási költségvetést és összeállítasz egy napi limitet – mondta el Nagy Janka, egy somogyi turisztikai iroda munkatársa. Janka összeszedett pár hasznos trükköt, amivel sokat spórolhatunk a pihenés ideje alatt is.

Kezd az önreflexióval!

Gondold át, miért szeretnél utazni, mi az, ami tényleg feltölt. Ha például a természet közelsége pihentet, nem biztos, hogy egy zsúfolt nagyváros a legjobb választás. A cél meghatározása után jöhet a költségvetés-tervezés. Érdemes tételesen felírni a várható kiadásokat – szállás, közlekedés, étkezés, belépők, vésztartalék – és meghatározni egy napi költési limitet is. Ez segít abban, hogy ne csússzon ki a kezedből a kontroll, amikor már ott vagy.

Íme egy trükk: amellett, hogy tudatosak vagyunk, valamennyire rugalmasnak is kell lennünk

Forrás: eurocamping.hu

Légy rugalmas, mégis tudatos a tervezésnél!

Ha rugalmas vagy az időpont és az úti cél tekintetében, jelentős összegeket lehet megspórolni. Repülőjegyet vagy szállást érdemes több hónappal előre foglalni, illetve figyelni az árértesítőket olyan oldalakon, mint a Skyscanner vagy a Booking. Az is sokat számíthat, ha nem hétvégén vagy főszezonban utazol. Emellett fontos, hogy tudatosan csomagolj: olyan dolgokat vigyél magaddal, amiket a célállomáson drágán árulnak, például naptejet, gyógyszereket vagy fürdőruhát – így elkerülheted a túlárazott, turistaáras boltokat.

Készíts napi limitet!

Amikor megérkezel a célpontra, a spórolás nem ér véget – sőt, ekkor kezd igazán számítani a tudatosság. Érdemes elkerülni a tipikus turistacsapdákat, például a főtéri éttermeket, amelyek gyakran túlárazottak és nem is mindig nyújtanak különösebb minőséget. A mellékutcákban, ahol a helyiek esznek, általában finomabb, olcsóbb és autentikusabb fogásokat találni. A közlekedésnél is érdemes a helyi tömegközlekedést vagy akár a gyaloglást választani, ami nemcsak olcsóbb, de sokkal több élményt is ad – ráadásul egy várost leginkább séta közben lehet igazán megismerni. Sok városban létezik napijegy vagy turistabérlet, ami már néhány utazás után megtérül.