Felrobban a cukiság faktor a Vidrapark új lakóitól

Hétfőnként zárva tart a lábodi vadaspark, de a nap nem a pihenésről szólt Balogh Mártának. A vidra mentőt Mohácsról hívták, a Duna- Dráva Nemzeti Parktól, miszerint egy babavidrát vittek be hozzájuk.

Forrás: Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont

Az elárvult kisállatot a nemzeti park munkatársa elvitte Szigetvárig, ott találkoztak a vidrapark vezetőjével, akinél már kéznél is volt a mentőcsomag a macskatej pótlóval együtt. Ilyenkor ugyanis ezzel tudják helyettesíteni a vidramama anyatejét. – Rögtön el is készítettem neki a tápszert, amit ő jóízűen meg is evett. Aztán hazahoztam, a szobában el volt készítve előre a kis helye, és akkor az éjszakát így szépen átvészeltük – mondta el Balogh Márta, a Petesmalmi Vidrapark vezetője, aki Ábrisnak keresztelte el a csöpp fiú vidrát.

Hozzátette, hogy a kicsi most nagyon keresi a mamáját.

– Nekik ilyenkor ez nagyon- nagy stressz, és váltás. Most a mami után egy idegen egy műanyag cumisüveget tuszkol a szájába. De hát mindnyájan a túlélésért küzdünk, így ők is és elfogadta, hogy ez a normális kajája– mesélte a park vezetője, aki ekkor még nem lélegezhetett fel, ugyanis másnap ismét csörgött a telefon:a vonal másik végén a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont munkatársa volt. Kislány vidrát találtak, szintén elárvulva.

Vicát Nemesvámoson találták

Forrás: Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont

Márti azonnal elindult a kis jószágért, akit a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik munkatársa Keszthelyig szállította el a Vidrapark vezetőjének.

– Úgy gondoltam, hogy a két kis árva nagyon jól kiegészíti egymást: az a fajta közelség, hogy a másikkal összhangban nőjön fel. Ez a kislány vidra először nem akart enni, de az első pillanatban már bújtak egymáshoz a kis árvák.

A két kis árva vidra rögtön egymásra talált

Forrás: Balogh Márta

Ezért sok az elárvult vidra

Az egyébként fokozottan védett állat eszmei értéke 250 ezer forint, így szigorúan tilos irtani, vagy zavarni. Mégis évente viszonylag sok kis vidra árvul el. – A leggyakoribb probléma, hogy mi emberek most már minden cseppnyi szántóföldet beépítünk, az összes erdőt kiirtjuk, az összes tavat magánkézben vesszük, és egy olyan dolgot hozunk létre, hogy az állatokat teljesen ellehetetlenítjük a saját természetes életterükön. A zavarás is probléma, rengeteg vidra próbál menekülni, és lelik halálukat az úttesten – hangsúlyozta Balogh Márta.