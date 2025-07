Te mennyire akadnál ki, ha gabonapelyhes dobozban kapnád meg, amit vettél?

Az Egyesült Államoktól kezdve Németországon át Romániáig, mintegy 21 országban van már jelen a Vinted. Az alkalmazáson vagy asztali böngészőből is elérhető online piactéren használt holmik cserélnek gazdát. Egyszerű és kényelmes az eladás és a vásárlás is, nemcsoda, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Egyre népszerűbb a Vinted alkalmazás

Forrás: vinted.hu

– Alig használt vagy párszor viselt minőségi terméket kapok, csak sokkal jobb áron. A gyerekeknek a legérdemesebb itt vásárolni, hiszen gyorsan kinövik a ruháikat, cipőiket. A vásárlás ráadásul gördülékeny és kényelmes – mondta el a barcsi Pappné Zabb Zsófia Dóra.

Az online turi felületén az eladott termékek után megjelenik a felhasználó egyenlege, amiről eldöntheti, hogy kéri annak elutalását a számlájára, vagy marad a felületen, így vásárláskor ebből az összegből vonják le a termék árát. De nemcsak az adásvétel a lényeg: egy másik fontos szempont a környezetvédelem.

– Én személy szerint, tekintve, hogy az újrahasznosításról szól az oldal, nem vásárolok külön zacskókat, borítékokat, dobozokat a csomagküldéshez, hanem a lehető legkulturáltabban, és a terméket védve hasznosítok újra csomagolást. Sokan ezt sérelmezik, pedig szerintem erről is kéne szólnia egy újrahasznosításnak, hogy nem plusz csomagolóanyagokat veszünk. Tény, hogy vannak olyanok is, akik egy tojásosdobozban, egy kfc-s zacskóban, vagy éppen egy shein-es zacskóban, leragasztás nélkül küldenek termékeket. Ez a másik véglet. Összességében én szeretem, és rendszeresen használom eladásra és vételre is – fejtette ki a kaposvári Matulik Andrea

Forrás: vinted.hu

Maga a cég nem ír elő semmilyen szabályt arra, hogy pontosan mibe is csomagoljuk az eladásra kínált termékünket. És mivel az egyetlen kritérium az, hogy szállításra alkalmas és biztonságos legyen, elég kreatív megoldások születnek a csomagolás újrahasznosítása kapcsán is. Volt, aki konzervdobozban, más gabonapelyhesben kapta kézhez a megvásárolt árut, de rendszeresen érkeznek leragasztott zacskóban is.

A Vinted történet 2008-ban Litvániában, Viliniusban Milda Mitkute és Justas Janauskas alapította meg a Vintedet, egy protopítus oldalt teszteltek, ahol litván nők tudták eladni a ruháikat. Janauskas egy világjáró vendéget toborzott, hogy segítsen neki a reklámokban és a promóciókban, ezután ők ketten kiterjesztették a vállalkozásukat Németországban, ahol Kleiderkreisel márkanév alatt fut. A Vinted 2010-ben indult el az Amerikai Egyesült Államokban. 2012-ben a Vinted együttműködött a Lemon Labsszal, egy litván alkalmazásfejlesztési tanácsadócéggel, hogy mobilappként működjön. Egy esettanulmányban a Lemon Labs arról számolt be, hogy az alkalmazás megjelenése előtt a forgalom 80%-a a weblapról, a többi pedig mobilos webböngészőből származott. A megjelenést követő napokon belül a Vinted 30%-os forgalomnövekedést tapasztalt az app megjelenésével. 2016-ban a Vinted vezetői csapatához csatlakozott egy holland üzletember, Thomas Plantenga stratégiai tanácsadóként. Azóta a cég vezérigazgatójává vált. 2019-ben a Vinted lett Litvánia első technológiai startupja, mert 128 millió eurót gyűjtött 1 milliárd eurós értékelés mellett a Lightspeed Venture Partners által. 2020 októberében a Vinted felvásárolta a United Wardrobe-ot, egy holland versenytársát.



Több szempontból is különleges a Vinted



– A vevő védelme is jelen van az alkalmazásban, hiszen az eladó addig nem kapja meg a pénzét, amíg a vevő vissza nem jelez, hogy minden rendben volt a termékkel. Úgy vélem, környezetvédelmi szempontból is szuper az alkalmazás, hiszen amire már nincs szükséged, eladhatod és nem a kukában landol. Annyi hátrányát vettem észre, hogyha nem reklámozod magad minden platformon, akkor nehezebben mennek el az eladni kívánt termékek – magyarázta el a görgetegi Trefeli Virág.