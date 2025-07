Nem mindenki értékeli a virágcsodákat a betondzsungelben

Csodás virágoskertek szépítik Kaposvár panelblokkjait, a Toldi és a Szondi utcában, illetve a Kinizsi lakótelepen is gyönyörű virágkompozíciók teszik szebbé a lakóközösség minden napjait.

Virágos környezettel teszik szebbé mindennapjaikat a kaposvári lakótelepen élők

Fotó: Muzslay Péter

A sok beton és panel közé egy kis zöldfelület, néhány virágágyás vagy cserje frissességet, színt és természetközeliséget hoz. A virágültetés egyfajta közösségformáló tevékenység is lehet: az ott élők együttműködnek, közösen terveznek, ültetnek, gondoznak, ami erősíti a kapcsolatokat.

Virágcsodák teszik szebbé a kaposvári lakótelepeket

A lakótelepen élők általában olyan virágokat ültetnek, amelyek könnyen gondozhatók és jól bírják a városi környezetet. Gyakori a muskátli, petúnia, büdöske (bársonyvirág), de sok helyen látni évelőket is, például levendulát, lángvirágot vagy sásliliomot. Az erősebb, fagytűrő növényeket előnyben részesítik, hiszen ezek kevesebb gondozást igényelnek, és évről évre visszatérnek.

A virágokat általában maguk a lakók gondozzák. Gyakran van a házban vagy a lépcsőházban egy-két lelkes lakó, akik különösen szívükön viselik a környezet szépségét, és rendszeresen locsolnak, gyomlálnak, ültetnek. Egyes lakóközösségek közösen is szerveznek kertszépítő napokat, amikor többen összefognak, hogy rendbe tegyék az udvart vagy a ház előtti területet.

A virágok szebbé teszik a beton dzsungeleket

Fotó: Muzslay Péter

Zavagyil Sándorné, Margit néni 1974 óta él a Kinizsi lakótelepen, ahol a kezdetektől fogva, némi megszakítással gondoskodik a lépcsőháza előtti tér megszépítéséről. – Itt a házunk előtt van mákvirág és egy hatalmas rozmaring bokor is, amit már többször kellett visszavágnom, annyira elterebélyesedett. Most egy kicsit sivárnak és kopárnak tűnik a kert, hiszen a tavaszi virágok már elnyíltak, a többi növény meg nagyon nehezen viseli ezt a szárazságot. Többször kellene öntözni őket, de sajnos nekem ez már nehezen megy. A harmadikon lakom, onnan azért elég nehéz lehordani a vizet – mondta el Margit néni.

Margit néni amikor teheti virágos kertjét gondozza a Kinizsi Lakótelepen

Fotó: Muzslay Péter

– Tizennégy lakás van ebben a lépcsőházban és a magam nyolcvan évével én vagyok a legfiatalabb, így nem igazán tudok segítségre támaszkodni. A lányom szokott eljönni segíteni, hiszen én tulajdonképpen majdnem vak vagyok, tehát sokszor van, hogy a gaz helyett mondjuk a virágot húzom ki. Igyekszem azért szebbé tenni a környezetet, mert nekem is fontos, hogy kicsit zöldebb legyen az otthonom környezete. Sokan vannak itt a mi lépcsőházunk körül is, akik foglalkoznak még növénygondozással, de hát ők is idősek már – tette hozzá az idős hölgy.