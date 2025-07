Megfulladt egy 18 éves fiú a Balatonon, felborult a vitorlásuk – mindent megváltoztatott a tragédia

„Szerdán délben halálos szerencsétlenség történt Balatonszemesnél a Balaton közepén. A hirtelen támadt vihar egy öttagú budapesti kiránduló társasággal fölborított egy vitorlást s utasai közül egy tizennyolcéves fiatalember a hullámok alá merült, míg a társaság többi négy tagját nagy erőfeszítéssel sikerült megmenteni.” – olvashatjuk a tragikus hírt egy 1915-ös lap hasábjain. Nem csak a nehéz időjárási viszonyoknak köszönhetően következett be ez a sajnálatos tragédia, hanem azért is, mert a Balatonon ekkoriban nem létezett még vízimentő szolgálat. Ebben az esetben is az éppen akkor a közelben tartózkodó halászhajóról érkezett a segítség. Éppen a hasonló esetek és a megnövekedett turistalétszám miatt az 1920-as évek elejétől folyamatosan terítéken volt a tavi vízimentés fontossága. 1926-ban a Belügyminisztérium két motorcsónakot rendelt ki a tóra, erre a meghatározott célra és májustól októberig a a siófoki révkapitányság felügyelte a tavat.

1939 vízimentő szolgálat

Fotó: Fortepan / Ludovika

Vízimentő szolgálat a Balatonon

A vízimentő-szolgálat viszonylag későn kezdte meg szervezett működését a Balatonnál. Az 1930-as években a Magyar Vörös Kereszt Egylet Siófokon viharjelző- és elsősegélynyújtó állomást üzemeltetett, de csak az 1930-as évek második felében fogalmazódott meg hatósági és miniszteriális szinten a vízimentő-szolgálat fontossága. Siófoki központtal 1942-ben kezdte meg működését a tavi vízicsendőrség, feladatuk a tó vízi közlekedésének zavartalan biztosítása, az orvhalászat megfékezése mellett a vízimentés és segélynyújtás lett. A kiképzést Újpesten, a folyamőrségi laktanyában kapták meg és csak utászi, folyamőri vagy közlekedési előképzettséggel és háromévi csendőrségi szolgálattal jelentkezhettek. Komoly szakmai kiképzésben részesültek, el kellett sajátítaniuk a hajózási szabályokat és meg kellett szerezniük a kishajóvezetői jogosítványt. Érteniük kellett a technikai eszközök (rádió, távíró, távbeszélő) használatához, de természetesen a vízből mentéshez is. Így kezdte meg működését az első vízi csendőrőrs 1942 júniusában, Siófokon, két motoros hajóval. A vízicsendőrök folyamatosan járőröztek és figyelték a Balatont. 1943 nyarára már a balatonfüredi hajógyárban három motorcsónakot gyártattak számukra. 1944-ben megnyílt egy kisebb boglári állomáshelyük is.