Újra sokmilliót kapnak a vizimentők, hogy minket mentsenek

A megnövekedett feladatokhoz most megnövelt anyagi támogatás is társul. A Belügyminisztérium korábban évről évre 20 millió forintos támogatással járult hozzá a szervezet működéséhez, idén viszont 26 millió forinttal segítik a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) működését. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint az emelésre az energiaválság és a megugró üzemanyagárak miatt is szükség volt, hiszen a vízimentők mozgása és gyors beavatkozása ezen a költségen nem múlhat – jelentette be a sajtótájékoztatón.

Vízimentők: 26 milliós támogatás segíti a VMSZ munkáját

A régió biztonságához elengedhetetlen a vízimentők folyamatos jelenléte. A VMSZ magas színvonalú munkát végez az Országos Mentőszolgálattal szakmai együttműködésben. Rendelkeznek vízi mentésre alkalmas eszközparkkal és a legmodernebb mentéstechnikai eszközökkel felszerelt esetkocsival is – írja az MTI.

A vízimentők télen-nyáron jelen vannak a Balatonon

Bagyó Sándor, a VMSZ elnöke rámutatott: egész évben, 24 órás szolgálatban ügyelnek a Balaton biztonságára, nemcsak nyáron, de a horgászszezonban és a téli időszakban is. Mint mondta, az idei szezon legnagyobb kihívását az erős, hirtelen érkező viharok jelentették. Civil szervezetük számára fontos segítség az emelt összegű támogatás, hiszen a strandi vízi mentéstől kezdve a mélyvízi mentésen és a sürgősségi betegellátáson át a búvárszolgálatig számos feladatot látnak el.