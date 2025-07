Az a jobb, ha bevisz a málnásba vagy ha a dugóban ragadsz?

A németek szerint nem!

Az egyik magyar hírportál a német Spiegel lap felmérésére hivatkozik, melyben Johannes Schöning informatikust kérdezték meg a különböző navigációs rendszerekről abból a felvetésből kiindulva, hogy vajon el lehet-e kerülni, hogy a nyaralásra tartó család dugóba kerüljön, amikor a fél ország nekiindul vakációzni.

Ha nincsenek jelentős időelőnyök, például egy teljes útlezárás miatt, akkor érdemes dugóban maradni. Különösen éjszaka, főleg rossz időben és ismeretlen utakon – például nyaraláskor. A Tocotronic egyik dala így szól: »Ha kétségeid vannak, legyél óvatos!« Én ehhez ragaszkodnék, és a saját ösztöneimre bíznám magam. Segíthet az is, ha különböző információkat kombinálunk, például a rádióban is hallgatjuk a közlekedési híreket.

– nyilatkozta Johannes Schöning.

A németek szerint a legjobb, ha kombinálva használjuk a közlekedést segítő lehetőségeket. Waze, rádió, útinform és már meg is van a kérdésre a válasz

Forrás: autonavigator.hu

– Én rendszeresen használom a Waze-t, ami eddig a legtöbb esetben nem hagyott cserben, de azt ki kell emeljem, hogy nem mindenben hallgatok rá. A legtöbbször alternatív kombinálom az információkat. Megnézem az appot, a rendőrségi információkat – ha vannak –, ha ismerősöm lakik a környéken, őt is felhívom, sőt még a rádiót is meghallgatom. Szerintem az esetek nagy része specifikus, ehhez kellene nekünk is igazodnunk – mondta el Veres András, böhönyei kamionos.