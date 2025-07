Pontatlanok, nem tudnak alkalmazkodni? Tényleg ilyenek a zoomerek?

Miközben a Z-generáció tagjai rendkívül tehetségesek, rugalmasak és gyorsan tanulnak, a beilleszkedésük nem mindig zökkenőmentes. Sőt, sok esetben már az első években el is veszítik a pozíciójukat – nem feltétlenül a tudásuk hiánya, hanem a generációs különbségek miatt.



Egy friss felmérés szerint a munkáltatók 60 százaléka már bocsátott el Z-generációs munkavállalót – jellemzően azért, mert nem tartották be az alapvető munkahelyi szabályokat. Tipikus ok volt a pontatlanság, a túl laza öltözködés vagy az, hogy a fiatal dolgozók nehezen viselték a munkahelyi stresszt. Sok esetben nem a szakmai képesség hiányzik, hanem az alkalmazkodóképesség: a Z-generáció más értékek mentén nőtt fel, mint a feletteseik, és ez gyakran konfliktushoz vezet.

A Z-generáció másképp gondolkozik, mint az idősebb társaik

A Z-generáció számára kiemelten fontos a munka-magánélet egyensúlya

Egy másik kutatás szerint a Z-generáció 91 százaléka érzi magát rendszeresen stresszesnek a munkájában. A korosztály különösen érzékeny a nyomásra: a túlzott elvárások, a folyamatos teljesítménykényszer és a kevés szabadidő hamar kiégéshez vezet. Az érintettek közel száz százaléka tapasztalta már a kiégés tüneteit, és sokan emiatt váltanak munkahelyet. A cégek számára ez hatalmas kihívás, hiszen a fluktuáció nemcsak anyagi, hanem szervezeti terhet is jelent.

– Szeretnék az elvárásoknak megfelelni, igyekszem minden feladatot rendszeresen elvégezni, de sokszor több munkát és újabb feladatokat raknak ránk a munkáltatók, mint amennyi a saját munkakörömhöz tartozik. Így hamar elfáradok, és otthon többet kell pihennem. A fizetés pedig megint csak egy érdekes dolog: folyamatosan azt hallom az idősebb korosztálytól, hogy magasak az elvárásaink, de könyörgöm, albérletet, rezsit kell fizetnünk éppúgy, mint nekik. Ennünk és tisztálkodnunk kell, éppúgy, mint nekik. Bele kell számolnunk a munkába járást, vagy éppen a hazautat Pestről, ami szintén nem kevés pénz, és akkor még a ruházkodásról nem is beszéltünk, a szórakozást meg sem említem! És minden iszonyúan drága – mondta el Szabó Kitti, aki egy budapesti étteremben dolgozik jelenleg.