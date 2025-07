Ha nem változtatunk, előbb-utóbb élhetetlenek lesznek a nagyvárosok

Az elviselhetetlen hőségre hosszútávon berendezkedni nem lehet, de több módszer is van, amelyekkel néhány fokkal csökkenthetjük a hőmérsékletet a sűrűn lakott városokban is. – A legfontosabb a zöld infrastruktúra fejlesztése lenne, amely a növényzet, legfőképpen a fák telepítését takarja. Vissza kell szorítanunk a csupasz felületeket, helyettük dús lombozatú fákat ültessünk, és növeljük a parkok mennyiségét– hangsúlyozta Dávid János, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának egyetemi oktatója.

Több módszerrel is védekezhetünk az ellen, hogy elviselhetetlenül felmelegedjenek városaink. Egyik ilyen a zöldtető . Fotó: koiguo

A szakember hozzátette, hogy a zöld infrastruktúrához tartoznak az úgynevezett zöldtetők és zöld falak kialakítása. Ez a módszer nálunk még kevésbé elterjedt, de például a Skandináv országok jó példával járnak előttünk. Ilyenek telepítésére egyébként a lapos tetők is kiválóan alkalmasak. A városi klímakutatók folyamatosan vizsgálják ezek hűtőhatásait, és tapasztalataik alapján egyértelműen kimutatták, hogy jóval hűvösebbek a zöldtetők.

De a városi biodiverzitás elérésének növelésével, természetes élőhelyek kialakításával is sokat tehetnénk az elviselhetőbb klíma érdekében. Hasonlóan jó megoldás lehet a kék infrastruktúra is, ami a vizes élőhelyeket jelenti, de ide sorolhatóak a szökőkutak is. A kisebb- nagyobb tavak is, mint amilyen Kaposváron a Malom tó. A vízfelületek is természetes hűtőhatással rendelkeznek. A harmadik lehetőség pedig a házépítési struktúra átalakítása: fényvisszaverő felületeket kell visszahozni, így például fehérre meszelni a házak falait, hiszen ez a szín nemcsak a fényt, de a hőt is visszaveri. Ugyancsak hűtő hatása lehetne a panelházak hőszigetelésének, mely megakadályozza, hogy az épület vázszerkezete és falai felmelegedjenek.

Település tava.

Forrás: Balatonszemes

Az aszfaltozás elterjedt, ami nagyon erősen nyeli a hőt, ezt kellene mérsékelni. Ehhez hozzátartozik az is, hogy például Kaposváron a várostervezésnél a nagyobb forgalmat a peremre kellene terelni, míg a belvárosban térkő helyett gyeprácsokat tenni burkolatként. Az el tudja nyelni a vizet, ha leesik az eső. Az aszfaltról és egyéb keményebb burkolatról lecsorog a csapadék, de ha a talajnak magas a víztartalma, hűteni fogja a párolgással a teret

–magyarázta el az egyetemi oktató.