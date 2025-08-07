Felújítás
37 perce
106 millióból lesz gyorsabb a bejutás az Igali Gyógyfürdőbe
A Demján Sándor programban elnyert 106 millió forintos forrásból fejlesztik az Igali Gyógyfürdő beléptetőrendszerét és informatikai hátterét. A beruházásnak köszönhetően gyorsabb lesz a bejutás, bevezetik az online jegyvásárlást, valamint QR-kódos kabinok is rendelkezésre állnak majd.
