106 millióból lesz gyorsabb a bejutás az Igali Gyógyfürdőbe

A Demján Sándor programban elnyert 106 millió forintos forrásból fejlesztik az Igali Gyógyfürdő beléptetőrendszerét és informatikai hátterét. A beruházásnak köszönhetően gyorsabb lesz a bejutás, bevezetik az online jegyvásárlást, valamint QR-kódos kabinok is rendelkezésre állnak majd.