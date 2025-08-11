Évforduló
1 órája
240 éves a holládi Szent Donát-kápolna
Augusztus 10-én, vasárnap ünnepelték Holládon a Bari-hegyi Szent Donát-kápolna felszentelésének 240. évfordulóját. Az ünnepi szentmisét Kránitz Mihály kanonok mutatta be, majd a vendégeket házi süteményekkel kínálták, és Kabai Gergely polgármester dedikálta a kápolna történetét bemutató könyvét.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre