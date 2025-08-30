30 mázsa ponty csúszdázik a Desedába

A Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) haltelepítésről döntött: szerdán 30 mázsa, fogható méretű, három nyaras pontyot helyeznek ki a Deseda toponári oldalán, az egyesületi kikötőnél.

Kovács Gábor titkár kedden arról számolt be: a halak átlagsúlya 2 kiló, s az idén ez már a második telepítés. Tervek szerint ősszel tovább folytatják a munkát.