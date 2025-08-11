Fejlesztés
4 órája
50 millió forintot nyert Balatonföldvár a kistérségi labor fejlesztésére
A Versenyképes Járások Programban elnyert támogatásból új immunkémiai automatát és mikroszkópot szereznek be, valamint felújítják a laborhoz vezető utat és parkolót. Balatonföldvár a kistérség 15 településével közösen pályázott a jobb egészségügyi ellátás érdekében.
