55 év után újra együtt volt a csapat

Harsányi Miklós

– A Somogyjádi Általános Iskola 1970-ben végzett 8/A osztály tagjai  június 3-án tartották 55 éves találkozójukat – derült ki a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola bejegyzéséből. – Osztályfőnökük, Egri Bálintné sajnos már nem lehetett jelen. A volt diákok ellátogattak a temetőkbe, ahol virággal emlékeztek elhunyt pedagógusaik sírjánál, majd az iskolában ismét beülhettek a padokba.
 Nagy örömükre, volt tanáruk, Sukovics Lászlóné elfogadta meghívásukat. A finom ebéd elfogyasztása után nosztalgiával gondoltak a közösen töltött időre.

 

