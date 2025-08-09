augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Balaton szíve

2 órája

Ezen a balatoni településen hétszázan megfogták egymás kezét a vízben, aztán egy nagy szív lett belőle

Címkék#Zamárdiban#Balatoni Játszadalom#flashmob#nyár#strand#szív#víz

Szombaton délután közel hétszáz fürdőző alkotta meg kézen fogva a szív alakzatot Zamárdi szabadstrandján. A Balaton szíve idén mindössze 15 perc alatt rajzolódott ki a vízben a hagyományos Balatoni Játszadalom elnevezésű program flashmobján.

Krausz Andrea

A Balatoni Játszadalom programjait immár 22 éve minden nyáron megrendezik, és ha az időjárás engedi, a résztvevők ilyenkor megalkotják a Balaton szíve látványos formációját is a vízben. Idén mindössze 15 perc alatt összeállt az alakzat. – Gyorsan összeállt idén a szív, nagyon szép, aszimmetrikus, szinte élő forma lett. Tizenöt perc alatt közel 700 ember alkotta meg – mondta Gál Péter, a rendezvény főszervezője, aki már nagy tapasztalattal rendelkezik a flashmobok létrehozásában.

A Balaton szíve
A Balaton szíve a Zamárdi szabadstrandon
Fotó: Döme Tamás

Rengetegen vannak a strandon Zamárdiban

A segítők arra kérték a résztvevőket, hogy fogják meg egymás kezét, majd két lépcsősoron bevezették a sorokat a Balatonba. Így alkották meg a Balaton szívét, ami igazán élethű lett a drónfelvétel alapján. 

– A mostani egy hamisítatlan balatoni hétvége, rengetegen strandolnak. Érdekes volt látni, hogy mindig vannak, akik nehezen mennek be a vízbe, de amikor látják, hogy mi alakul ki a vízben, ők is beállnak 

– tette hozzá a főszervező. Idén a szívalkotás a kiengesztelődés jegyében zajlott. „A családokban, a településeken és az országok életében is sok a feszültség, ezért a lelki békességre talán soha nem volt ekkora szükség. Azért, hogy az emberek békességben élhessenek, tudatosan tenni kell, és erőfeszítéseket kell vállalni” – mondta Gál Péter.

Zamárdi a Balaton szíve – hirdeti magáról a népszerű déli parti település

A szív alakú szobrok a város több pontján is felfedezhetők. Ha megnézzük a térképet, láthatjuk, hogy Zamárdi a tó közepén, vagyis a szívében fekszik – innen, és a szívélyes vendégszeretetből ered, hogy a helyiek szívesen használják a „Balaton szíve” kifejezést.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu