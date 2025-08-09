Ezen a balatoni településen hétszázan megfogták egymás kezét a vízben, aztán egy nagy szív lett belőle

A Balatoni Játszadalom programjait immár 22 éve minden nyáron megrendezik, és ha az időjárás engedi, a résztvevők ilyenkor megalkotják a Balaton szíve látványos formációját is a vízben. Idén mindössze 15 perc alatt összeállt az alakzat. – Gyorsan összeállt idén a szív, nagyon szép, aszimmetrikus, szinte élő forma lett. Tizenöt perc alatt közel 700 ember alkotta meg – mondta Gál Péter, a rendezvény főszervezője, aki már nagy tapasztalattal rendelkezik a flashmobok létrehozásában.

A Balaton szíve a Zamárdi szabadstrandon

Fotó: Döme Tamás

Rengetegen vannak a strandon Zamárdiban

A segítők arra kérték a résztvevőket, hogy fogják meg egymás kezét, majd két lépcsősoron bevezették a sorokat a Balatonba. Így alkották meg a Balaton szívét, ami igazán élethű lett a drónfelvétel alapján.

– A mostani egy hamisítatlan balatoni hétvége, rengetegen strandolnak. Érdekes volt látni, hogy mindig vannak, akik nehezen mennek be a vízbe, de amikor látják, hogy mi alakul ki a vízben, ők is beállnak

– tette hozzá a főszervező. Idén a szívalkotás a kiengesztelődés jegyében zajlott. „A családokban, a településeken és az országok életében is sok a feszültség, ezért a lelki békességre talán soha nem volt ekkora szükség. Azért, hogy az emberek békességben élhessenek, tudatosan tenni kell, és erőfeszítéseket kell vállalni” – mondta Gál Péter.

Zamárdi a Balaton szíve – hirdeti magáról a népszerű déli parti település

A szív alakú szobrok a város több pontján is felfedezhetők. Ha megnézzük a térképet, láthatjuk, hogy Zamárdi a tó közepén, vagyis a szívében fekszik – innen, és a szívélyes vendégszeretetből ered, hogy a helyiek szívesen használják a „Balaton szíve” kifejezést.

