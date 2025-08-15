augusztus 15., péntek

Helyi közélet

2 órája

A Balatonhoz indulnál? Torlódás, hőség, idegbaj – erre számíthatsz az M7-esen

Címkék#Balaton#m7#autópálya

Harsányi Miklós
A Balatonhoz indulnál? Torlódás, hőség, idegbaj – erre számíthatsz az M7-esen

– Az M7-es autópályán, az M1-M7 elválás után a Balaton felé vezető oldalon a 14-es km-nél megszűnt a sávzárás – közölte péntek délután az Útinform. – Újra két sávon halad a forgalom. Az M1-M7 közös kivezetőjén a körhídtól kell, több kilométeres torlódásban araszolgatni. Erős a forgalom a Balaton felé az M7-es autópályán. Telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom, Martonvásár és Pákozd között.

Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-son. Az M5-ös felé vezető oldalon az M51-esre lehajtó ágat lezárták a balesetvizsgálat idejére. Soroksár felé vagy a városközpont felé az 5-ös főúton vagy az M5-ösön keresztül lehet eljutni.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és Budapest között az erős forgalom miatt telítettek a sávok, szakaszos torlódások nehezítik a haladást. Az M1-es autópályán a Tata és a Tatabánya csomópontok közötti szakaszon a Győr felé és a Budapest felé vezető oldalon is befejezték a munkát.  

 

