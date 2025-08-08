A csokonyavisontai Csokó gyógyulásáért cseréltek gazdát a portékák

Becsületkasszás turkálót tartottak Csokonyavisontán egy helyi kisfiú, Horváth Zsolt, Csokó gyógyulásáért. A Biztos Kezdet Gyerekház által szervezett turkáló bevételével a beteg kisfiú felépülését támogathatták a lakosok. A kínált portékák több eseteben is a feltüntetett ár többszöröséért cseréltek gazdát, sokan vásárlás nélkül, pénzadománnyal támogatták a gyermeket.