A csokonyavisontai Csokó gyógyulásáért cseréltek gazdát a portékák

Címkék#portéka#becsületkasszás#gyermek#gazda#Biztos Kezdet Gyerekház

Becsületkasszás turkálót tartottak Csokonyavisontán egy helyi kisfiú, Horváth Zsolt, Csokó gyógyulásáért. A Biztos Kezdet Gyerekház által szervezett turkáló bevételével a beteg kisfiú felépülését támogathatták a lakosok. A kínált portékák több eseteben is a feltüntetett ár többszöröséért cseréltek gazdát, sokan vásárlás nélkül, pénzadománnyal támogatták a gyermeket. 

 

