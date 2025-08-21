A könyvek és a könyvtár szerelmesei nyáron sem maradtak program nélkül Barcson

Nyáron sem maradtak program nélkül a Barcsi Városi Könyvtár látogatói. Augusztusban már kétszer is szervezetek ingyenes programokat az intézményben, ahol a kézműveskedés, a társasjátékok és a sakk mellett mozgásos események is várták a résztvevőket. Bobocar-on gyorsulhattak a bátrabbak, az asztali teniszen pedig mindenki bemutathatta kézügyességét és taktikusságát. A programokon javarészt barcsi és környékbeli gyermekek vettek részt szüleikkel. A könyvtár munkatársai nyáron is igyekeznek olyan programokat szervezni, ami bevonzza az intézmény falain belülre az olvasóközönséget. Ilyen volt a nyár elején megrendezett olvasó tábor is, amire a helyek évek óta nagyon gyorsan elfogynak a színvonalas programoknak köszönhetően.