A közösségekről, a kultúránkról is szólt az idei nyár

Címkék#rendezvény#borvidék#borászat

Ahogy minden évben, úgy idén is a közösségekről, hagyományainkról, kultúránkról, gasztronómiánkról szólt a nyár Somogyban. Városünnepek, falunapok, fesztiválok, kulturális és gasztronómiai rendezvények, valamint a balatoni szezon és eseményei színesítették az elmúlt három hónapot.

Sonline.hu
Fotó: Krausz Andrea

A Balaton déli partja nemcsak a strandolókról, hanem a minőségi borokról is híres. Ez a borvidék az elmúlt évtizedekben óriási fejlődésen ment keresztül, és mára méltón áll a magyar borászat élvonalában. A déli part borászai a tradíciót a modern technológiával ötvözik, és a Balaton egyedi mikroklímáját kihasználva készítenek olyan borokat, amelyek a legigényesebb ínyenceket is lenyűgözik. A Dél-balatoni borvidék sikere a borászoknak is köszönhető, akik kitartó munkával és szenvedéllyel építették fel a hírnevüket. A borászok generációról generációra adják tovább tudásukat, és a legújabb technológiákat is bevetik, hogy a lehető legjobb borokat készítsék el. Mindezt megismerheti minden érdeklődő a borászatoknál, de egy-egy hétig Balatonlellén és Balatonbogláron is, ahol hagyományosan évtizedek óta minden a borokról, a gasztronómiáról és a kultúráról szól a szüreti időszak kezdetén. Akik ellátogattak ezekre a rendezvényekre biztosan nem csalódtak, hiszen kiváló minőségű Dél-balatoni borokat kínáltak borászaink, s minden bort szerető ember megtalálhatta a neki leginkább ízlő bort, és megtapasztalhatta azt is, hogy valóban mindegyik balatoni bornak más és más az esszenciája. Ennek köszönhető, hogy a déli part borai egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a hazai és a nemzetközi piacon is, és a borvidék turizmusa is fellendülőben van. A borok mellett a déli part remek gasztronómiai élményeket is kínál. Érdemes felfedezni a helyi éttermeket és borbárokat, megkóstolni a finom falatokat a déli borok kíséretében egész évben, hiszen a Balaton minden évszakban tartogat élményt. 
 

 

