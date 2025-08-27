augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Somogy

2 órája

A melegben ontja a pollent a parlagfű

Az elmúlt hetekben már érezhető volt, hogy megjelent és folyamatosan emelkedett a parlagfű pollenjeinek a koncentrációja a levegőben. Mostanra a virágpor jelenléte térségünkben elérte a magas, nagyon magas szintet, ami a héten várható melegedés miatt tovább fog nőni.

Sonline.hu

Átlagos, az évszaknak megfelelő időjárási körülmények mellett az erősen allergizáló növény már július közepén, végén elkezdi szórni a pollenjeit, de a jelenlegi száraz nyár nem kedvezett a parlagfű kelésének, fejlődésének, így néhány hetet kitolódott a virágzás. 
A földhivatal szakemberei nem csupán a Parlagfű Információs Rendszeren keresztül érkező bejelentések alapján ellenőrzik a külterületeket, zártkerteket, hanem hivatalból is nyitott szemmel járnak, és szükség esetén intézkednek annak kiirtásáról. 

Néhány hetet kitolódott a növény virágzási időszaka

A belterületi bejelentéseknél a település jegyzője az illetékes. Novák Csaba, a Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának vezetője elmondta, hogy a lakosság, a gazdálkodók már évek óta jól tudják, hogy aki nem kaszálja le a területét, és bebizonyosodik, hogy az parlagfűvel fertőzött, az büntetésre mindenképp, de ha nem mentesíti időben a területét, akár kényszerkaszálásra is számíthat. 2024-ben – az előző évhez képest – 77%-kal csökkent a parlagfűvel fertőzött, bemért területek nagysága. Ez elsősorban a tartósan meleg, száraz nyári időjárásnak volt köszönhető. Az ebből adódó bírságok az előző évihez képest szintén harmadára csökkentek, összesen 990 ezer forint összegű bírságot szabott ki a hivatal. 
 

 

