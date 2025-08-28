Közlekedési baleset
2 órája
A mentősök emelték ki az autóból a sérült sofőrt Balatonszárszón
A Szóládi utcába a Balatonföldvári és a Siófoki tűzoltók vonultak ki.
Érterüléseink szerint, letért az úttestről és az árokban állt meg egy személygépkocsi Balatonszárszón, a Szóládi utcában, csütörtök délelőtt. A kocsiban csak a sofőr ült, őt a mentőszolgálat munkatársai még a Siófoki hivatásos és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltók megérkezése előtt kiemeltek a járműből. A tűzoltók áramtalanították a járművet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre