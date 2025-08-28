A mentősök emelték ki az autóból a sérült sofőrt Balatonszárszón

Érterüléseink szerint, letért az úttestről és az árokban állt meg egy személygépkocsi Balatonszárszón, a Szóládi utcában, csütörtök délelőtt. A kocsiban csak a sofőr ült, őt a mentőszolgálat munkatársai még a Siófoki hivatásos és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltók megérkezése előtt kiemeltek a járműből. A tűzoltók áramtalanították a járművet.