A roma táborozók is bepillanthattak a kéthelyi sérültek alkotómunkájába

Címkék#Remény Integrált Szociális Intézmény#tábor#csapat

Ifjúsági napközis tábort szervezett a kéthelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságának támogatásával.

A fiatalok egy tartalmas hét erejéig bepillanthattak a helyi Remény Integrált Szociális Intézmény életébe is. A cél az, hogy a legfiatalabb generációk is képet kapjanak a segítő hivatás szépségeiről. Ennek megfelelően két napon a fejlesztő foglalkoztatást biztosító műhelyben próbálhatták ki magukat a táborozó gyerekek.

A kerámiakészítés területén is kipróbálhatták kézügyességüket, formakészségüket

Fazekas Árpádné és lelkes csapatának szakmai ars poeticája közismert; az el- és befogadás alapja, hogy mindenkiben tudatosuljon: az ellátottak, ha nem is mindenben és nem is pontosan ugyanolyanok, mint azok, akik nem küzdenek hasonló kihívásokkal, éppúgy vágynak mások szeretetére és elismerésére. A tábor zárónapján a szociális intézmény munkatársa, Csepregi János Junior Prima-díjas író látogatta meg a kéthelyi művelődési házban táborozókat.

Gyertyát is önthettek a táborozók
Tartalmas volt az időtöltés Kéthelyen

 

 

