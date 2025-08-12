2 órája
A roma táborozók is bepillanthattak a kéthelyi sérültek alkotómunkájába
Ifjúsági napközis tábort szervezett a kéthelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságának támogatásával.
A fiatalok egy tartalmas hét erejéig bepillanthattak a helyi Remény Integrált Szociális Intézmény életébe is. A cél az, hogy a legfiatalabb generációk is képet kapjanak a segítő hivatás szépségeiről. Ennek megfelelően két napon a fejlesztő foglalkoztatást biztosító műhelyben próbálhatták ki magukat a táborozó gyerekek.
Fazekas Árpádné és lelkes csapatának szakmai ars poeticája közismert; az el- és befogadás alapja, hogy mindenkiben tudatosuljon: az ellátottak, ha nem is mindenben és nem is pontosan ugyanolyanok, mint azok, akik nem küzdenek hasonló kihívásokkal, éppúgy vágynak mások szeretetére és elismerésére. A tábor zárónapján a szociális intézmény munkatársa, Csepregi János Junior Prima-díjas író látogatta meg a kéthelyi művelődési házban táborozókat.